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MARIBEL GUARDIA NO HEREDARÁ TODOS SUS BIENES A JOSÉ JULIÁN

Por El Universal

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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MARIBEL GUARDIA NO HEREDARÁ TODOS SUS BIENES A JOSÉ JULIÁN
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      La actriz Maribel Guardia ha hecho una reconsideración sobre los bienes que heredará a su nieto José Julián pues, a pesar de que, en el pasado, afirmó que, al morir, todo su patrimonio pasaría a ser del menor, ahora le legará sólo una parte de sus activos.

      Luego de que se diera a conocer que Addis Tuñón fue designada por un juez como la nueva tutora testamentaria de José Julián Figueroa, el programa "Venga la alegría" habló con la abuela del menor, quien indicó que ha decidido hacer modificaciones en su testamento.

      "Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte; había una parte que, consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no".

      En el matutino sugirieron que la actriz habría tomado esa determinación, a raíz de la última actualización del proceso legal que enfrenta contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, especialmente, ahora que Addis Tuñón tomó su lugar como tutora del menor y será quien se encargue de supervisar los intereses testamentarios del niño.

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      Guardia dijo que, en la actualidad, ya hay algunos de sus bienes a nombre de su nieto y, estos, le serán entregados hasta que cumpla 30 años; así lo explicó:

      "Tengo unas cosas ya a nombre del niño, por supuesto, que se le entregará cuando tenga 30 años, ya que él sea un adulto y tomé sus propias decisiones".

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