LA HISTORIA CONTINÚA

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El 13 de septiembre de 1985 se lanzó en Japón el videojuego ‘Super Mario Bros.’ para la consola Famicom, que llegaría a América el 18 de octubre y a Europa en 1986. El éxito del fontanero bigotudo fue enorme y se mantiene 40 años después, con nuevas aventuras y una taquillera película que tendrá una secuela en 2026.

Tras el éxito de ‘Super Mario Bros. Movie’ (2023), en abril de 2026 llegará a los cines la secuela ‘Super Mario Galaxy, Movie’, según anunció este viernes Nintendo.

La compañía japonesa lanzará además el 2 de octubre ‘Super Mario Glaxy’ y ‘Super Mario Galaxy 2’ para Switch, con mejoras y nuevo contenido, mientras que ‘Mario Tennis Forever’ llegará a Switch 2 el 12 de febrero de 2026, y en primavera estará disponible ‘Super Mario Bros. Wonder’.

Un personaje cuya primera aparición fue en realidad en 1981 en el videojuego ‘Donkey Kong’, uno de los más populares de aquella época en las salas de juegos recreativos.

Origen

Pero fue con su primer juego en solitario cuando estalló la Mariomanía, primero en Japón y muy rápidamente en todo el mundo. Tanto, que Mario se convirtió en todo un icono de la cultura pop y no solo el mundo de los videojuegos.

Y eso que era un momento complicado para el sector de los videojuegos, pero los escenarios coloridos, los innovadores niveles subterráneos y acuáticos y los divertidos personajes que acompañaban a Mario conquistaron a los usuarios y llevaron a Nintendo a vender más de 40 millones de unidades del primer juego.

Un juego desarrollado por Shigeru Miyamoto, que lo ideó mientras miraba por la ventana de un tren y se imaginaba saltando en el exterior. De ahí surgió Jumpman (el hombre salto), que fue el que apareció en ‘Donkey Kong’. Era carpintero y vestía con un peto rojo y una camiseta azul, colores que se invertirían para el definitivo Mario.

Con más de 1.000 millones de copias vendidas, la saga original de Super Mario Bros. sigue siendo la de más éxito, con 446 millones, aunque el juego más popular, según el Libro Guinness de los Récords, es el Mario Kart 8 Deluxe para la Switch, con 67,3 millones de copias. Y la popularidad de Mario aumentó aún más si cabe con su última incursión cinematográfica.