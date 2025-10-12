Megan Fox se une al elenco de Five Nights at Freddy´s 2

La productora Blumhouse anunció que la actriz Megan Fox se suma al reparto de Five Nights at Freddy´s 2, la secuela de la exitosa cinta de terror basada en los videojuegos creados por Scott Cawthon.

La intérprete, recordada por sus papeles en Transformers y Jennifer´s Body, dará vida a Toy Chica, uno de los animatrónicos más reconocidos del universo de la saga. En esta nueva entrega, Toy Chica formará parte de la línea de animatrónicos "Toy", una versión modernizada de los personajes clásicos que debutó en el videojuego Five Nights at Freddy´s 2.

Te puede interesar: Investigación por corrupción en Dirección de Protección Civil

En el nuevo póster promocional, se observa a este grupo de terroríficos personajes listos para regresar a la pizzería de Freddy Fazbear, escenario principal de la historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La película llegará a los cines el próximo 5 de diciembre, y promete combinar nostalgia y nuevos sustos con un elenco encabezado ahora por Megan Fox, quien, según adelantó la productora, estará irreconocible bajo la caracterización de Toy Chica.