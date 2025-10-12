logo pulso
Megan Fox se une al elenco de Five Nights at Freddy´s 2

La actriz se une al elenco de la secuela producida por Blumhouse, que llegará a los cines el 5 de diciembre.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 09:03 a.m.
Megan Fox se une al elenco de Five Nights at Freddy´s 2

La productora Blumhouse anunció que la actriz Megan Fox se suma al reparto de Five Nights at Freddy´s 2, la secuela de la exitosa cinta de terror basada en los videojuegos creados por Scott Cawthon.

La intérprete, recordada por sus papeles en Transformers y Jennifer´s Bodydará vida a Toy Chica, uno de los animatrónicos más reconocidos del universo de la saga. En esta nueva entrega, Toy Chica formará parte de la línea de animatrónicos "Toy", una versión modernizada de los personajes clásicos que debutó en el videojuego Five Nights at Freddy´s 2.

En el nuevo póster promocional, se observa a este grupo de terroríficos personajes listos para regresar a la pizzería de Freddy Fazbear, escenario principal de la historia.

La película llegará a los cines el próximo 5 de diciembre, y promete combinar nostalgia y nuevos sustos con un elenco encabezado ahora por Megan Fox, quien, según adelantó la productora, estará irreconocible bajo la caracterización de Toy Chica.

