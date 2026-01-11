Mensaje de Vanessa Claudio desata polémica tras beso en TV

Vanessa Claudio desató controversia en redes sociales tras publicar un contundente mensaje en sus historias de Instagram, que muchos usuarios interpretaron como una indirecta contra su ex, Carlos Arenas, luego del beso que protagonizó con Ximena Córdoba en el programa ¡Cuéntamelo Ya!.

"Esa historia ya se contó ", escribió la conductora, acompañando el mensaje con la canción "Alucín", de Eugenio Esquivel, Grupo Marca Registrada y Sebastián Esquivel.

Usuarios asociaron las palabras de Claudio con el beso entre los conductores, ocurrido durante una transmisión en vivo del programa. Incluso, algunos internautas advirtieron directamente a Ximena Córdoba sobre la publicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Amiga, busca a Vanessa Claudio, huye de ahí", "Ahí no es, pregúntale a Vanessa Claudio", "Así empezó con Vanessa Claudio, cuidado" y "Huye, corre y pide referencias a Vanessa Claudio", fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.

La relación entre Vanessa Claudio y Carlos Arenas fue confirmada públicamente por ambos conductores, aunque persisten incógnitas sobre los detalles de su historia.

En 2024, Claudio acudió como invitada especial al programa Pinky Promise, donde reconoció que le sería complicado volver a trabajar junto a Arenas tras la ruptura.

"Siento que él no ha trabajado los resentimientos hacia mí. Yo ya como que... pues ya eso pasó hace mucho tiempo, la verdad", declaró entonces.

Dato

Fue en 2014 cuando Vanessa Claudio y Carlos Arenas fueron pareja; su ruptura ocurrió luego de que la actriz lo calificara de tóxico.