“MERLINA”SEGUNDA TEMPORADA

La espera terminó y Netflix ya tiene los nuevos capítulos de la segunda temporada de Merlina.

Los capítulos tienen los siguientes nombres:

Capítulo 5: Sombría sed de venganza; según la descripción de la plataforma Netflix, podremos ver a “Merlina” en un nuevo enfrentamiento en el Día de Muertos. El hambre de “Slurp” causa nuevos problemas a “Pericles”. Este capítulo tiene una duración de 51 minutos.

Capítulo 6: Conoce mi sombría esencia; la aparición de un espíritu del pasado de “Nunca Más” cambia la percepción entre “Merlina” y “Enid”, poniendo en peligro a una de sus compañeras.

Capítulo 7: Sombrío y vil metal; veremos la fiesta de gala del colegio en este capítulo. “Merlina” busca pruebas contra “Dort” y “Morticia” tiene un encuentro y enfrentamiento con su madre.

Capítulo 8: Sombría declaración de guerra; en el último capítulo, se desentierran secretos familiares, “Merlina” intenta evitar una oscura profecía, marcando la pauta para una posible tercera temporada.