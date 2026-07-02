Michelle Salas lamenta violencia en triunfo de Selección Mexicana

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Michelle Salas alzó la voz luego de los hechos de violencia registrados durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, celebraciones que dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas por asfixia en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Luis Miguel compartió un extenso mensaje en el que expresó su indignación por los disturbios y lamentó que la celebración deportiva se haya visto empañada por actos violentos.

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"No suelo compartir este tipo de mensajes, pero hoy me nació hacerlo. Porque sí me da muchísima rabia y sobre todo, muchísima vergüenza ver todo lo que pasó el día de ayer (martes)", escribió.Michelle señaló que, como mexicana, disfruta ver a la Selección Mexicana competir y celebrar sus triunfos, pero consideró inaceptable que algunas personas conviertan esa emoción en agresiones."Como mexicana, me llena de orgullo ver a nuestro país jugar y celebrar. Pero también me duele profundamente que haya quienes confundan la pasión con la violencia, las agresiones, los insultos y la falta de respeto".La empresaria también rechazó que este tipo de comportamientos se justifiquen como parte del ambiente futbolero."No podemos de ninguna forma normalizar este tipo de conductas. No es 'la emoción del momento', tampoco es 'así se vive el fútbol'. Eso no es pasión. La verdadera pasión jamás debería poner en riesgo la integridad, la vida, la seguridad o la tranquilidad de otras personas".Asimismo, enfatizó que ningún resultado deportivo puede servir como argumento para la violencia."Ningún resultado, ninguna rivalidad y ninguna celebración justifican sembrar odio o violencia. Basta. Me niego a creer que eso represente a México".En la parte final de su mensaje, Michelle Salas aseguró que los hechos no reflejan a la mayoría de los mexicanos y lamentó que unos cuantos afecten la imagen del país."Estoy convencida de que somos mucho más que eso. Somos un país apasionado, sí, pero también generoso, cálido y respetuoso. Precisamente por eso me da tanto corajeeee que unos cuantos inadaptados con una falta de educación y ética extrema traicionen los verdaderos valores y el buen corazón de millones de mexicanos que sí saben celebrar con alegría y con respeto".Finalmente, concluyó con una reflexión sobre el significado del orgullo nacional."El verdadero orgullo por nuestro país no solo se demuestra si ganamos. Se demuestra en la forma en la que tratamos a los demás. Todo lo demás nos resta como país y nos hace retroceder como sociedad".La publicación de Michelle Salas se dio después de que las autoridades confirmaran que cuatro personas murieron por asfixia durante las multitudinarias celebraciones en Paseo de la Reforma, realizadas tras el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, además de que se registraron diversos actos de violencia y vandalismo en distintos puntos de la capital.