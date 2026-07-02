Coepris realiza saneamiento en colonias afectadas por lluvias en la capital

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) informó que realizó un operativo emergente de saneamiento básico en colonias de la capital potosina afectadas por las recientes lluvias.

De acuerdo con el comunicado de los Servicios de Salud, las brigadas recorrieron Villas de San Lorenzo, Fraccionamiento Terremoto, Vizcaya y Fraccionamiento Rivera, donde llevaron a cabo inspecciones sanitarias para revisar las condiciones del entorno tras las precipitaciones.

La dependencia señaló que durante los recorridos se distribuyó hipoclorito granulado y plata coloidal para la desinfección de agua destinada al consumo humano. Según la información oficial, estas acciones alcanzan a más de 5 mil familias.

Además, el personal sanitario orientó a la población sobre medidas de higiene para reducir riesgos de enfermedades asociadas a inundaciones, principalmente infecciones gastrointestinales, dérmicas y respiratorias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Servicios de Salud recomendaron vaciar y desinfectar cisternas y aljibes que hayan tenido contacto con agua de lluvia, limpiar pisos y superficies con soluciones cloradas, mantener el lavado frecuente de manos, desinfectar alimentos y aplicar cal en exteriores cuando exista riesgo de contaminación por residuos arrastrados por las corrientes.

LEA TAMBIÉN Continuará Coepris con verificación de negocios RIOVERDE.- En la Coepris se cuenta con un programa de actividades y metas a seguir de manera mensual, se realizarán verificación a negocios para que estén en regla en el caso de las medidas sanitarias...

La dependencia indicó que estas acciones forman parte de las medidas preventivas ante posibles riesgos sanitarios derivados de las lluvias en la capital.