¿En dónde verá Sheinbaum el partido México-Inglaterra?

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que este domingo 5 de julio tiene previsto salir a un punto de la capital del país para presenciar el partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, aunque señaló que todavía define el sitio al que acudirá.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal comentó que mantiene la intención de acompañar a la afición para seguir el encuentro de la Selección Mexicana, programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

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"¿El domingo? Voy a salir, pero aún no decido a dónde", respondió al ser cuestionada sobre dónde va a ver el partido de la selección mexicana.No sería la primera ocasión en que Sheinbaum acompaña a los aficionados durante un partido del combinado nacional.Apenas el pasado martes acudió al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, donde siguió junto con decenas de personas la victoria de México sobre Ecuador que selló el pase a los octavos de final.Previamente, también asistió al deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero para observar, junto con miles de aficionados, el partido inaugural de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.