Horarios y canales para ver los 16vos de Final este jueves

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Este jueves, 2 de julio, continuarán los Dieciseisavos de Final en la Copa del Mundo de 2026. La agenda contempla tres partidos, de los cuales solo uno podrá verse por televisión abierta: España contra Austria, a partir de la una de la tarde (en tiempo del centro de México).

El resto de los compromisos se dividirán a lo largo del día para cerrar con el duelo de Suiza y Argelia a las nueve de la noche en el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.

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Si bien los tres duelos prometen emociones, la cita entre Portugal y Croacia tendrá una carga mayor porque será el "partido del adiós" para Cristiano Ronaldo o Luka Modric. Solo uno podrá avanzar a la siguiente ronda del torneo de la FIFA.De momento, las selecciones que ya están clasificadas a los Octavos de Final del Mundial de 2026 son Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica.¿Qué partidos se jugará este jueves en el Mundial de 2026?Jueves, 2 de julioEspaña vs Austria | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, Canal 5 y el pase mundialista de ViX.Portugal vs Croacia | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.Suiza vs Argelia | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.