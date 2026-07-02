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Horarios y canales para ver los 16vos de Final este jueves

El duelo entre Suiza y Argelia cerrará la jornada en el Estadio BC Place de Vancouver.

Por El Universal

Julio 02, 2026 01:16 p.m.
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Horarios y canales para ver los 16vos de Final este jueves
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      Este jueves, 2 de julio, continuarán los Dieciseisavos de Final en la Copa del Mundo de 2026. La agenda contempla tres partidos, de los cuales solo uno podrá verse por televisión abierta: España contra Austria, a partir de la una de la tarde (en tiempo del centro de México).


      El resto de los compromisos se dividirán a lo largo del día para cerrar con el duelo de Suiza y Argelia a las nueve de la noche en el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.

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      Si bien los tres duelos prometen emociones, la cita entre Portugal y Croacia tendrá una carga mayor porque será el "partido del adiós" para Cristiano Ronaldo o Luka Modric. Solo uno podrá avanzar a la siguiente ronda del torneo de la FIFA.
      De momento, las selecciones que ya están clasificadas a los Octavos de Final del Mundial de 2026 son Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica.
      ¿Qué partidos se jugará este jueves en el Mundial de 2026?
      Jueves, 2 de julio
      España vs Austria | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, Canal 5 y el pase mundialista de ViX.
      Portugal vs Croacia | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
      Suiza vs Argelia | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

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