Miss Argentina sorprende con vestido dedicado a Messi

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La edición 2026 de Miss Mundo dejó uno de los momentos más llamativos de la competencia gracias a la representante de Argentina, quien durante el tradicional desfile de las naciones acaparó las miradas con un vestuario inspirado en el futbol. El evento se celebró este sábado en Vietnam y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Alina Luz Akselrad, representante del país sudamericano, presumió su pasión por el balompié al presentar un vestido dedicado a Lionel Messi, considerado uno de los máximos ídolos del deporte argentino.

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La creación, que no tardó en viralizarse, incorporó los colores de la bandera argentina y distintas imágenes del capitán albiceleste a lo largo de su vida, desde su infancia hasta su etapa como figura consagrada del futbol mundial."Qué emoción ver cobrar vida este vestido que hice con tanto amor para ti. Gracias, @alinaakselrad, por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este momento tan especial. ¡Felicitaciones y todo el éxito del mundo, reina! Que hoy brilles más que nunca", escribió en redes sociales Aurelio Martínez, diseñador de la pieza.El carisma, la preparación y la experiencia de Akselrad le permitieron instalarse entre las 20 mejores participantes del certamen, resultado que cobró aún más relevancia al ubicarse dentro del Top 5 de las representantes del continente americano.Esta no es la primera ocasión en que la modelo utiliza la pasión futbolera como inspiración en un concurso de belleza. En 2021, durante su participación en Miss Universo, presentó un vestuario en homenaje a Diego Armando Maradona, otra de las máximas leyendas del deporte argentino.