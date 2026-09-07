Entérate | ¿Habrá clases el 15 y 16 de septiembre?

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Con septiembre también llega una de las temporadas más esperadas en México: las Fiestas Patrias. Y mientras comienzan los preparativos para el 15 y 16 de septiembre, madres, padres y tutores se han preguntado si ese día habrá clases; por lo que a continuación te lo decimos.

El martes 15 de septiembre no aparece como una suspensión oficial de clases en el calendario de la SEP para las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Por ello, en principio, las actividades escolares deberán realizarse con normalidad durante ese día. Es decir, preescolar, primaria y secundaria sí tendrán clases a menos que exista una disposición diferente por parte de alguna autoridad educativa estatal o del propio plantel.

Sin embargo, la situación cambia el miércoles 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Independencia de México.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, ese día está contemplado como suspensión de labores escolares en la educación básica. Por lo tanto, los estudiantes de kínder, primaria y secundaria tendrán un día sin clases y deberán regresar a las aulas después de la jornada de descanso correspondiente.

La siguiente fecha que los estudiantes de educación básica deben tener el radar es el viernes 25 de septiembre.

Ese día no habrá clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que se formará el primer puente escolar de septiembre del nuevo ciclo.

Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el descanso abarcará el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Las actividades escolares se retomarán el lunes 28 de septiembre.

Después del puente de septiembre, el calendario de la SEP contempla nuevas suspensiones durante noviembre.

Las siguientes fechas señaladas son el 2 y el 16 de noviembre, además de otros días que corresponden a actividades administrativas y sesiones del Consejo Técnico Escolar.