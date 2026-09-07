Frente a Sheinbaum, nueva Corte rinde informe por primer año

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- En la conmemoración del primer aniversario de la nueva conformación del Poder Judicial de la Federación derivada de la elección por voto popular, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz dijo que recibieron una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo, lejos de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia.

Informe anual de la Suprema Corte y mensaje del ministro presidente

Durante su mensaje de 45 minutos, Aguilar Ortiz acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum, manifestó que el Poder Judicial de la Federación es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda.

"Insistimos, el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas, ninguna agenda ajena al texto Constitucional encuentra cabida en el poder judicial.

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"Debemos obediencia a la Constitución, y nuestro compromiso es con el pueblo de México por eso queremos decirlo con claridad... Hermanas y hermanos, este año de trabajo ha servido para despejar dudas", aseveró el ministro presidente.

Retos y transformación del Poder Judicial

Comentó que los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial, un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre justo cuando el país se transforma.

"También reconocemos con responsabilidad y sentido autocrítico que la transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro, ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o con la renovación de sus integrantes. Persisten resistencias, actitudes, entendimientos y formas de hacer justicia con reminiscencias del pasado.

"Por ello, convoco a todas las personas juzgadoras y al personal del poder judicial a sumarse a nueva forma de entender y hacer justicia. Aprovecho para agradecer a los sindicatos del poder judicial porque han asumido con compromiso esta tarea", enfatizó Aguilar Ortiz.

Subrayó que todo cambio profundo requiere tiempo, sobre todo la construcción de una nueva conciencia sobre el servicio público y la responsabilidad que tienen frente a la sociedad.

"Poco a poco, esa transformación comienza a arraigarse, aunque tenemos que seguir profundizando. Corregir aquello que no está funcionando, escuchar las críticas, y acelerar donde sea necesario.

"Lo hemos hecho mediante visitas conjuntas de todos los órganos superiores a los circuitos judiciales. Lo que hemos logrado es producto del trabajo de las juezas y los jueces, magistradas y magistrados, ministras y ministros, personas defensoras, intérpretes, facilitadoras, y de manera especial nuestros equipos en las ponencias", refirió.