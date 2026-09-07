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Poncho de Nigris cuestiona regreso de Gala Montes a LCDLFM

El conductor pidió que el reality no se use para resolver problemas personales y solicitó apoyo para la actriz.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 03:22 p.m.
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Poncho de Nigris cuestiona regreso de Gala Montes a LCDLFM
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- A dos años de haber llegado a la final de "La Casa de los Famosos", Gala Montes regresó al programa como una de las habitantes sorpresa de la cuarta temporada; por lo que su entrada no pasó desapercibida.

      Regreso de Gala Montes a LCDLFM en contexto de tensión

      La llegada ocurrió precisamente cuando la convivencia entre los habitantes atraviesa una de sus semanas más tensas, entre reclamos, enfrentamientos y la reciente eliminación de Flor Vigna.

      La actriz se reincorporó a la convivencia junto a los participantes que todavía permanecen en competencia, como Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Gema Garoa, Ese Pérez, Yahir y Massad Altamimi.

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      Poncho de Nigris cuestiona el regreso de Gala Montes

      Su llegada llamó la atención de varias personas, como la de Poncho de Nigris, quien puso en duda que este fuera el mejor momento para que Montes regresara a un entorno como el reality.

      A través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, el conductor manifestó su preocupación por el estado emocional que, desde su perspectiva, atraviesa la actriz, pues señaló que volver a una convivencia de este tipo podría representar una presión adicional.

      "Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando; es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien", escribió.

      Sin embargo el comentario no quedó ahí. En el mismo mensaje, el regiomontano pidió que hubiera mayor empatía con la actriz y sostuvo que "La Casa de los Famosos México" no debía utilizarse como un espacio para resolver una situación personal.

      "Entrar a limpiarte. Ayúdenla!", añadió.

      Asimismo, en un segundo post de Nigris afirmó que la también cantante estaría "a nada de un brote psicótico" y cuestionó si detrás de su incorporación existe una prioridad por mantener los niveles de audiencia del programa.

      "¿En la guerra y en el amor todo se vale?", finalizó.

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