Rock in Río inicia con homenaje a bossa nova y Elton John

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El festival Rock in Río abrió este lunes los conciertos en su escenario principal con un homenaje al bossa nova, en una jornada sin lluvia pero con bajas temperaturas y que tendrá como plato fuerte al británico Elton John.

El homenaje estuvo encabezado por Roberto Menescal, de 88 años y uno de los pioneros del género, quien fue el invitado especial de Luísa Sonza, quien a sus 28 años deleitó al público con éxitos como 'Você', 'Chico', y 'Um pouco de mim'.

Algunos de esos temas forman parte de 'Bossa sempre nova', el álbum que ambos lanzaron este año -y que además fue grabado con Toquinho- y que busca acercar ese estilo musical a las nuevas generaciones.

Menescal, el artista más longevo en presentarse en Rock in Río este año, tiene más de 70 años de carrera y ha compuesto más de 400 canciones convirtiéndose en una de las figuras clave para la consolidación del bossa nova a finales de la década de 1950.

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El género que hizo famoso a Brasil en el mundo también estuvo presente en el espacio 'Global Village' con las cantantes Joyce Moreno, Leila Pinheiro y Fernanda Takai; mientras que la islandesa Laufey, de 27 años, cuya música está influenciada por el jazz y el bossa, se presentará en la noche en el Palco Sunset.

El cantautor Gilberto Gil, uno de los grandes nombres de la música brasileña, se presentará antes del show de Elton John, que será el gran atractivo de la jornada y quien cerrará el primer fin de semana de Rock in Río.

El próximo viernes la Ciudad del Rock reabrirá sus puertas para la segunda parte del festival, que culminará el 13 de septiembre, con una programación marcada por el pop, el k-pop y la música electrónica.

El grupo surcoreano Stray Kids encabezará la jornada del 11 de septiembre, junto con Jamiroquai, mientras que el sábado 12 será el turno de la banda Maroon 5, cuando también se presentarán la estadounidense Demi Lovato y el colombiano J Balvin.

El domingo 13 la banda estadounidense Twenty one pilots cerrará el telón del festival.

En total serán 190 presentaciones con más de 1.300 artistas, incluidos 45 internacionales, en un área de 385.000 metros cuadrados con diversas atracciones para todos los gustos.

Rock in Río completa este año 26 ediciones, de las cuales 11 se han realizado en Brasil, otro tanto en Portugal, tres más en España y una en Estados Unidos.