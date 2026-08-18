Muere cantante Germán Medina en accidente carretero

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La madrugada del lunes 17 de agosto, se dio a conocer el fallecimiento del cantante de regional mexicano Germán Medina, de 21 años, debido a un accidente de tránsito sobre el kilómetro 18 de la autopista Tepic-Matanchén.

De acuerdo con reportes de medios estatales, dos jóvenes perdieron la vida luego de que una camioneta volcada MG ONE de color gris quedara atravesada sobre la carretera, la cual se habría estrellado contra un paredón tras perder el control del automóvil.

Al impactar en la barrera, el vehículo terminó volcado sobre el asfalto, lo que desencadenó un segundo percance, cuando minutos más tarde el conductor de un Volkswagen Vento salió de una curva y perdió el control al tratar de esquivar la unidad.

El accidente habría ocurrido sobre uno de los carriles de la autopista de Tepic en el municipio de San Blas, a la altura del puente de Mecatán.

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Según reportes de medios de Tepic, los dos ocupantes del automóvil de color gris perdieron la vida debido a las graves lesiones ocasionadas por el impacto. Una de las víctimas fue identificada como Germán Medina, músico de Nayarit.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un mensaje en Facebook por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Nayarit A.C. la mañana del lunes: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Germán Medina".

Asimismo, diversos colegas y compañeros del gremio de la música regional mexicana externaron sus condolencias en redes sociales. Algunos de ellos fueron el músico Régulo Caro, el cantante Rafa Solis y el acordeonista Luis Valles.

La última publicación del vocalista del grupo norteño "El del BM" fue en la plataforma de Instagram el pasado jueves 13 de agosto de 2026, donde cuenta con más de 49 mil seguidores. El post se trata de un video de una nueva canción del intérprete mexicano, publicada el pasado 14 de agosto.

Además de su trayectoria profesional dentro del gremio del regional mexicano, Germán Medina era estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), donde cursaba la carrera de Gestión de Negocios y Proyectos. La institución también lamentó su deceso en redes sociales.

Según medios locales, el músico iría acompañado por el ingeniero de audio Olaf Rubio Merino de 21 años de edad, quien también habría perdido la vida en el instante del accidente. Se dice que ambos regresaban de una presentación en el municipio de San Blas en Nayarit.