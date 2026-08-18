Evitan que hombre se tire al vacío
Policías capitalinos lo abordaron cuando se encontraba al borde de un puente peatonal
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La mañana de este lunes, oficiales de Policía Vial capitalina lograron el rescate de un hombre que intentaba arrojarse desde un puente peatonal ubicado frente a la Terminal Terrestre Potosina.
Al arribar al sitio, los agentes municipales tuvieron contacto visual con un hombre de 35 años que se encontraba fuera del área segura del puente, sobre una placa metálica y por fuera del barandal de protección, por lo que de inmediato implementaron labores de diálogo y convencimiento.
Durante aproximadamente 30 minutos, los oficiales lograron establecer comunicación con el hombre, quien manifestó encontrarse en una situación de crisis y requerir ayuda.
Finalmente, accedió a ponerse a salvo y descender del puente, siendo trasladado al Centro de Internamiento Municipal, en el área de Juzgado Cívico, para recibir la atención y canalización correspondiente.
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