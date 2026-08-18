logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Evitan que hombre se tire al vacío

Policías capitalinos lo abordaron cuando se encontraba al borde de un puente peatonal

Por Redacción

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
A
Evitan que hombre se tire al vacío
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La mañana de este lunes, oficiales de Policía Vial capitalina lograron el rescate de un hombre que intentaba arrojarse desde un puente peatonal ubicado frente a la Terminal Terrestre Potosina.

      Al arribar al sitio, los agentes municipales tuvieron contacto visual con un hombre de 35 años que se encontraba fuera del área segura del puente, sobre una placa metálica y por fuera del barandal de protección, por lo que de inmediato implementaron labores de diálogo y convencimiento.

      Durante aproximadamente 30 minutos, los oficiales lograron establecer comunicación con el hombre, quien manifestó encontrarse en una situación de crisis y requerir ayuda.

      Finalmente, accedió a ponerse a salvo y descender del puente, siendo trasladado al Centro de Internamiento Municipal, en el área de Juzgado Cívico, para recibir la atención y canalización correspondiente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos
      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

      Sentencian a siete años de prisión a hombre detenido con carabina y cartuchos

      SLP

      Pulso Online

      Carlos N fue detenido en carretera federal 63 con carabina, granadas y municiones.

      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales
      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales

      Abandonan 390 dosis de cristal en Infonavit Morales

      SLP

      Redacción

      La droga fue localizada dentro de una bolsa; no se reportaron personas detenidas

      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57
      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57

      Rescatan a hombre en crisis sobre puente de la Carretera 57

      SLP

      Redacción

      Policías viales dialogaron con él durante aproximadamente 30 minutos hasta convencerlo de ponerse a salvo

      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles
      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles

      Confirma SSPC intento de daños a cámaras del C4 en Valles

      SLP

      Rubén Pacheco

      La GCE detectó que las ráfagas de arma de fuego buscaba evitar la identificación de vehículos