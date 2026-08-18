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Sheinbaum prevé traslado de Farías Laguna a México

La Presidenta dijo que el detenido en Argentina podría ser trasladado en los próximos días; su defensa niega que exista

Por El Universal

Agosto 18, 2026 10:20 a.m.
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Sheinbaum prevé traslado de Farías Laguna a México
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que "todo parece indicar que sí va a haber un traslado" a México de Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y señalado, junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por su presunta participación en una organización dedicada al "huachicol" fiscal.

      Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que solicitó información a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre el proceso para trasladar al detenido a territorio mexicano.

      "Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí", afirmó.

      Sheinbaum explicó que la Cancillería participa en el proceso, por lo que pidió a ambas dependencias informar sobre los detalles y los tiempos previstos para concretar el traslado de Farías Laguna.

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      Fernando Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina, luego de que autoridades mexicanas lo señalaran, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, como presuntos líderes de una organización criminal identificada como "Los Primos", relacionada con operaciones de huachicol fiscal.

      El caso forma parte de las investigaciones que autoridades mexicanas mantienen contra una red dedicada presuntamente al tráfico y comercialización ilegal de combustibles, mediante mecanismos utilizados para evadir impuestos y controles aduaneros.

      Apenas esta mañana, el abogado Epigmenio Mendieta, defensa legal de Farías Laguna, rechazó que su cliente enfrentara en este momento algún proceso de extradición desde Argentina y aseguró que el contraalmirante no quiere venir a territorio mexicano porque teme por su vida.

      "Fernando sigue a disposición de un juez federal en Buenos Aires, Argentina. En consecuencia, Fernando sigue detenido con una prisión preventiva con fines de extradición. Es falso que se encuentre volando a México", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

      Según expresó Mendieta, el contraalmirante considera que las condiciones en el país no son óptimas para enfrentar su proceso penal y tiene un riesgo de "ser privado de la vida".

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