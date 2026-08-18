Meta vuelve a tribunales por funciones adictivas en Instagram y Facebook

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Meta vuelve este martes a los tribunales acusada por un grupo de 29 fiscales estatales de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes en Instagram y Facebook.

Se trata de una de las mayores batallas judiciales de la compañía de Mark Zuckerberg, una en la que la indemnización económica podría ascender a 1.400 millones de dólares, según las estimaciones.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado compuesto por ocho personas tienen previsto escuchar desde hoy en el tribunal de Oakland, en el norte de California, los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años.

También evaluarán la acusación adicional de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que asegura que la empresa, fundada por Mark Zuckerberg, violó las leyes del consumidor.

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El juicio forma parte de un litigio ´multidistrital´ más amplio que reúne a más de 3.000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap.

Las demandas sostienen que estas compañías diseñaron sus plataformas para maximizar el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.

El litigio que arranca este martes es el primero de los procesos por incumplimiento de la ley COPPA que logra llegar a ser evaluado por un jurado.

El gigante tecnológico llega al juicio en la corte federal en el norte de California después de varias derrotas en los tribunales.

Un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, por considerar que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.

En marzo de 2026, un tribunal de Los Ángeles ordenó a Meta y a Google pagar un total de 6 millones de dólares a una joven de 20 años que demandó a las compañías por negligencia y adicción a las redes sociales durante su adolescencia. De la cifra total, Meta deberá cubrir el 70 %, mientras que Google asumirá el 30 % restante.