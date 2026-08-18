logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero

La víctima recibió varios disparos mientras circulaba por calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán

Por El Universal

Agosto 18, 2026 10:14 a.m.
A
Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un hombre de entre 35 y 40 años murió tras recibir varios disparos de arma de fuego mientras circulaba a bordo de una motocicleta en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

      El hecho ocurrió en Quinta Cerrada del Chiquihuite, cerca de la avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos cuatro detonaciones.

      Al llegar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre inconsciente, quien portaba casco y se encontraba junto a la motocicleta que conducía.

      Paramédicos del ERUM acudieron para brindarle atención médica, pero tras realizar la valoración determinaron que ya no presentaba signos vitales debido a una herida producida por proyectil de arma de fuego.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La zona fue acordonada y el cuerpo quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero
      Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero

      Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero

      SLP

      El Universal

      La víctima recibió varios disparos mientras circulaba por calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán

      Cirugías en salud pública aumentan 30%
      Cirugías en salud pública aumentan 30%

      Cirugías en salud pública aumentan 30%

      SLP

      El Universal

      Entre enero y julio de 2026 se realizaron 1.88 millones de procedimientos en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

      México denuncia muertes de migrantes por ICE
      México denuncia muertes de migrantes por ICE

      México denuncia muertes de migrantes por ICE

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum informó que la SRE ha presentado denuncias ante fiscalías estadounidenses y brinda apoyo a las familias de las víctimas

      Sheinbaum: quitar una visa no prueba la comisión de un delito
      Sheinbaum: quitar una visa no prueba la comisión de un delito

      Sheinbaum: quitar una visa no prueba la comisión de un delito

      SLP

      El Universal

      Tras el caso de López Beltrán, la Presidenta sostuvo que cualquier acusación debe sustentarse en pruebas y seguir los mecanismos legales