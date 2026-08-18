Presionan a asistentes a actos de EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que durante su visita del fin de semana a Rioverde recibió diversos testimonios de personas que, tras acudir a reuniones con él, fueron objeto de llamados de atención e incluso advertencias relacionadas con su participación en esos encuentros. El edil afirmó que la situación le fue reportada por ciudadanos y comerciantes de la Zona Media.

Galindo señaló que las reuniones realizadas en Rioverde convocaron a cientos de personas y que, desde su perspectiva, tuvieron un carácter de diálogo más que de acto político. Sin embargo, dijo que después de los encuentros comenzaron a llegarle mensajes de asistentes que le informaron haber sido reprendidos por haber acudido a las reuniones. "Ya me regañaron porque fui a tu reunión", relató que le comentaron algunos de los participantes.

De acuerdo con el alcalde capitalino, algunos comerciantes también le compartieron inquietudes sobre presuntas presiones para evitar su asistencia. Según lo expresado por los asistentes, existía el temor de que la participación en actividades políticas pudiera derivar en clausuras de negocios o algún tipo de sanción administrativa, situación que, aseguró, fue mencionada de manera reiterada durante su estancia

en el municipio.

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El edil sostuvo que el ambiente observado en Rioverde fue distinto al que ha encontrado en otros municipios que recientemente ha visitado. Incluso señaló que varias personas le solicitaron no tomarse fotografías ni aparecer en videos en las reuniones, argumentando que preferían evitar cualquier exposición pública. Galindo afirmó que ya había escuchado comentarios similares en Xilitla, aunque consideró que en Rioverde la situación se manifestó de manera más evidente.