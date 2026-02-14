My Chemical Romance cautiva a más de 60 mil en México

Sin mediar palabra, My Chemical Romance subió al escenario del Estadio GNP para transportar a las más de 60 mil asistentes de su primera fecha a una experiencia inmersiva que los adentró al "Black Parade".

Como una obra de teatro, los integrantes fueron llegando ordenados a tomar sus medicamentos del psiquiátrico para después dar un recorrido por uno de sus discos emblemáticos.

Un juego de luces y videos acompañaron a My Chemical Romance durante las más de dos horas que estuvieron en la tarima, comenzando con una escucha de inicio a fin del álbum que da nombre a la gira con la que tras 19 años volvieron a la Ciudad de México con un concierto en solitario.

Inicia concierto con "The End" y montaje teatral

Paradójicamente "The End" inauguró las acciones a la vez que Gerard Way y compañía lucían sus emblemáticos trajes que recuerdan a una banda de marcha.

Un estrado, varios actores e incluso un show de marionetas fue lo que MCR presentó junto a éxitos como "Mama", "Teenagers" y "Welcome to The Black Parade".

Saltos, gritos e incluso lágrimas de felicidad se vieron entre los asientos del Estadio GNP anoche, mientras My Chemical Romance daba cátedra del porqué se volvieron uno de los estandartes mundiales a inicios del milenio entre los jóvenes que hoy, con más canas pero con la misma vitalidad corearon cada uno de los temas.

Cierre emotivo

Tal como en el disco, el público siguió la historia de "The Pacient" que culminó con "Blood", que al terminar trajo consigo una pantalla con estática que luego se tornó en un sólido negro, mismo que de a poco dio paso a un lúgubre violonchelo solitario tras la partida de MCR.

De a poco se fueron sumando más sonidos después de varios minutos de incertidumbre y la agrupación volvió con una seguidilla de sus grandes éxitos como "Na Na Na".

"Es su turno Ciudad de México", fueron las primeras palabras que Gerard Way dirigió a sus fans para que lo ayudaran a cantar, para luego presentarse.

"Ciudad de México, nosotros somos My Chemical Romance", dijo el vocalista de la agrupación ante el grito de un Estadio GNP lleno.

Previo a que la banda dejara caer algunos de sus clásicos como "I´m Not Ok", finalmente llegó el ansiado saludo de su vocalista.

"Santo Dios, ¿cómo van Ciudad de México?, hay mucha gente aquí, este ha sido un increíble viaje, nuestra gira en los Estados Unidos terminó y ahora estamos en México, los extrañamos mucho, tenemos otra fecha todavía, hagan un poco de maldito ruido, es una maravillosa bienvenida para nosotros, muchas gracias", señaló Way.

Luego de 24 canciones, My Chemical Romance abandonó el escenario dejando claro que tal como el nombre de la gira, la gente seguirá gritando por muchos años "Long Live The Black Parade".