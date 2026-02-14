logo pulso
CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

LOS BACKSTREET BOYS SE APUNTAN PARA EL SUPER BOWL 2027

Por El Universal

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
LOS BACKSTREET BOYS SE APUNTAN PARA EL SUPER BOWL 2027

Los Backstreet Boys tienen en la mira el medio tiempo del Super Bowl 2027, la agrupación conformada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell ya se apuntaron para ser considerados y animar el próximo evento deportivo, luego de que este 2026 lo hiciera el puertorriqueño Bad Bunny. 

Una de las boy bands más importantes y exitosas en la historia del pop lanzaron su deseo ante cientos de fans durante su residencia Into The Millennium en Las Vegas, donde llevaron su nostálgica lista de canciones y sus distintivos atuendos coordinados.

“¿Qué les parece? Backstreet Boys: Medio Tiempo del Super Bowl 2027”, preguntó AJ Mclean al público durante su concierto en Las Vegas Sphere el pasado 11 de febrero, según un video de un fan de @jpasc24. 

“¡Hagámoslo realidad! ¿Por qué no? Es en Los Ángeles, a la vuelta de la esquina”, expresó el cantante, lo que ocasionó una ovación extrema entre sus seguidores. 

Formada en 1993 en Orlando, Florida, la agrupación se convirtió en un fenómeno global a finales de los años 90.

