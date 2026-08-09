logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Fotogalería

Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Natalia Lafourcade

Le tomó 42 años abrazar sus "múltiples facetas" y perderle el miedo a la transformación

Por EFE

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
A
Natalia Lafourcade
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- A Natalia Lafourcade le tomó 42 años abrazar sus "múltiples facetas" y perderle el miedo a la transformación, un proceso que vivió en alma y cuerpo durante los casi dos años de gira de ´Cancionera´, una etapa en la que vislumbró la muerte al convertirse en madre por primera vez.

      "Por supuesto que hay una muerte: una muere y renace como madre. El parto, como dice la palabra, te parte en dos para que un ser venga de ti, y ese parto conlleva un cambio de piel", asegura la cantautora mexicana en una entrevista con EFE, meses después de haber atravesado las alteraciones del embarazo y un parto sin anestesia ni epidural.

      Lafourcade (Ciudad de México, 1984) reconoce que hubo "momentos muy duros" a lo largo de la gira de ´Cancionera´, con la que recorrió escenarios de todo el mundo mientras estaba embarazada, porque, cuando el cuerpo "se parte en dos", cambian "tu piel, tus hormonas y tu cerebro".

      "Hay mucho dentro de mí que se sigue ajustando. No porque esté dando conciertos significa que ya pasé la página. Se van ajustando mi cuerpo, las tallas de mi pantalón... Estoy viviendo este proceso (de la maternidad) a otra velocidad", admite sin rechazar la posibilidad de que este periodo de su vida mute en nuevas canciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El cierre de ´Cancionera´ 

      Entre reflexiones y transformaciones corporales, Lafourcade ha decidido despedirse de ´Cancionera´ (2025), el álbum con el que rindió homenaje a sus orígenes a través del reflejo de su viejo alter ego y que, con sus conciertos, llegó a los oídos de más de 200.000 personas.

      "´Cancionera´ trajo a la luz mis múltiples facetas, mis múltiples posibilidades como artista, el entendimiento de que no soy una en particular, sino que tengo la posibilidad de transformarme constantemente y de no tener miedo a la transformación", relató de cara a la despedida del proyecto, que culminará con dos recitales los próximos 11 y 12 de octubre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. 

      Con esas dos últimas fechas, la artista cerrará esta etapa para adentrarse en nuevas creaciones, en una época plagada de "distracciones" en la que, sostiene, lo más importante parece ser "subirse al tren" de las tendencias.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Corto mexicano Una torreta en llamas nominado al Ariel
        Corto mexicano Una torreta en llamas nominado al Ariel

        Corto mexicano 'Una torreta en llamas' nominado al Ariel

        SLP

        El Universal

        La historia aborda la empatía entre un soldado herido y una campesina en las montañas.

        Voz de Bart Simpson habla sobre continuidad y final de la serie
        Voz de Bart Simpson habla sobre continuidad y final de la serie

        Voz de Bart Simpson habla sobre continuidad y final de la serie

        SLP

        El Universal

        Los Simpson acumulan 808 episodios y mantienen su popularidad, especialmente en plataformas de streaming.

        The Legend of Zelda: elenco confirmado para película 2026
        The Legend of Zelda: elenco confirmado para película 2026

        The Legend of Zelda: elenco confirmado para película 2026

        SLP

        El Universal

        El director Wes Ball lidera la adaptación con un elenco internacional y estreno previsto para abril de 2027.

        Harry Styles ofrece cuarta fecha de conciertos en Ciudad de México
        Harry Styles ofrece cuarta fecha de conciertos en Ciudad de México

        Harry Styles ofrece cuarta fecha de conciertos en Ciudad de México

        SLP

        El Universal

        El cantante británico realiza seis conciertos en Estadio GNP hasta el 10 de agosto.