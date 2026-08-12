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Chumel Torres llama a apoyar a Colombia tras terremoto

El sismo de 7.4 grados en Colombia causó víctimas y daños en varias ciudades, incluyendo Manizales y Cali.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 01:11 p.m.
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Chumel Torres llama a apoyar a Colombia tras terremoto
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      El terremoto de 7.4 en Colombia dejó cientos de personas muertas, heridas y daños materiales en ciudades como Manizales, Cali y Pereira. Este evento tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, Colombia.


      Tras el sismo distintos países comenzaron a movilizar recursos para atender a las personas afectadas. México se sumó a las labores de apoyo con el envío de un vuelo de asistencia humanitaria hacia territorio colombiano.

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      La ayuda también comenzó a organizarse mediante centros de acopio, donde se reciben productos necesarios para las comunidades que enfrentan las consecuencias del desastre.
      ----¿Qué se puede donar para ayudar a Colombia?
      La Cruz Roja habilitó centros de acopio para reunir productos que puedan ser utilizados por las personas afectadas. Entre los artículos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, productos de higiene personal, suministros de primeros auxilios, cobijas, ropa, entre otros.
      Además de la recepción física de insumos, la organización habilitó un mecanismo en su sitio oficial para recibir donaciones económicas desde cualquier parte del mundo, una alternativa que permite participar en la ayuda incluso desde otros países.
      En medio de esta convocatoria, figuras públicas comenzaron a utilizar sus redes sociales para pedir a sus seguidores que no dejaran pasar la oportunidad de apoyar.
      -----Chumel Torres llama a apoyar a Colombia
      Entre quienes reaccionaron ante la emergencia estuvo Chumel Torres, quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para enviar un mensaje de solidaridad a los colombianos y llamar a sus seguidores a participar en la ayuda.
      "Tristísimo lo de Colombia. Un abrazo para ustedes, estamos al pendiente hermanos", escribió el comunicador.
      Sin embargo, el mensaje no se quedó únicamente en una muestra de solidaridad. Torres propuso una dinámica con sus seguidores para incentivar las donaciones para Colombia y anunció que duplicaría los donativos que fueran comprobados mediante una captura de pantalla.
      ------¿Cómo funciona la dinámica de Chumel Torres para donar a Colombia?
      La propuesta del comunicador es sencilla. Las personas que hagan una donación a la Cruz Roja deberán tomar una captura de pantalla que compruebe el aporte y enviársela.
      A partir de esas pruebas, aseguró que duplicará el donativo, con la intención de ampliar el monto destinado a la ayuda humanitaria.
      "Hagamos una dinámica chida: Mándame tu donativo en screenshot y yo lo duplico. Estamos para ayudar así como nos ayudaron a nosotros", expresó.

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