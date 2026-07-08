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"En el camino" lidera las nominaciones al Ariel 2026

Por El Universal

Julio 08, 2026 05:23 p.m.
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En el camino lidera las nominaciones al Ariel 2026
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      La película "En el camino", co-producida por Diego Luna, se elevó la tarde de este miércoles como la cinta más nominada en los Premios Ariel 2026, por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.


      Dirigida por David Pablos, la cinta registró 13 nominaciones en igual número de categorías entre ellas Película, Dirección y Actor (Osvaldo Sánchez).

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      La historia producida por Animal de Luz e Inna Payán ("La jaula de oro') retrata el amor entre un trailero y un joven. Es un filme que por sus escenas de contenido explícito fue considerada con clasificación restrictiva C, es decir, para mayores de 18 años.
      La 68 entrega del Ariel se realizará el próximo 3 de octubre, tentativamente en la Ciudad de México, informó Daniel Hidalgo, presidente de la Academia.
      En tanto "Aún es de noche en Caracas", co-producida por Edgar Ramírez, es la segunda cinta más nominada con 9 oportunidades, mientras que "El diablo fuma" ostenta el tercer escalafón con ocho
      La ceremonia será transmitida además de los canales públicos mexicanos, en HBO y TNT de la tv de paga.
      "Cada vez tenemos mejor cine, más películas, pero sí estamos en un momento que hay cosas que dan miedo como los jóvenes que están más en el celular que yendo a una sala de cine, la competencia de las pantallas streaming y lo que la IA va a cambiar al cine", comentó Hidalgo.
      En total son 49 producciones las nominadas en el Ariel, incluyendo cortometrajes.
      La Academia anunció la pronta conformación de un patronato para ayudar económicamente en sus actividades.

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