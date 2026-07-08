Hijo de mexicano muerto a tiros por el ICE en Houston exige investigación independiente

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HOUSTON (AP) — Un mexicano que fue abatido por un agente del ICE en Houston no tuvo antecedentes penales durante las décadas que vivió en Estados Unidos, y transportaba a una cuadrilla a una obra de viviendas en construcción cuando lo mataron, declararon el miércoles su familia y una congresista de Texas.

Muerte de Lorenzo Salgado: familia y autoridades exigen investigación en Houston

Lorenzo Salgado Araujo estaba trabajando para conseguir la residencia legal en Estados Unidos y sabía qué hacer si lo detenía el ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), explicó su hijo.

Autoridades federales indicaron que habían detenido el vehículo en un operativo de control migratorio. Ronaldo Salgado dijo que su padre podría haberse asustado de que las personas en vehículos sin identificación pretendieran robarle las herramientas que había usado durante 35 años para construir casas, de sol a sol, con el fin de enviar a la universidad a sus tres hijos, que son ciudadanos estadounidenses.

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"No merecía morir. No merecía quedar reducido a un titular de ´hombre mexicano baleado y muerto por el ICE´. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y generador de empleo para decenas de hombres que también querían el sueño americano", afirmó Salgado durante una conferencia de prensa.

Los disparos se efectuaron el martes en Magnolia Park, un vecindario destacado para la comunidad de estadounidenses de origen mexicano desde hace un siglo.

Disparo de agente del ICE en Houston causa muerte de Lorenzo Salgado

Autoridades federales dicen que su vehículo fue embestido, pero no presentan evidencia de ello

Salgado Araujo recibió un disparo después de ignorar órdenes e intentar embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia, informó el Departamento de Seguridad Nacional el martes. Según la agencia, que supervisa al ICE, los agentes de este organismo iban tras él porque vivía en el país sin permiso legal. El auto del hombre chocó contra un vehículo del ICE, añadió el departamento.

La representante demócrata Sylvia Garcia dijo que Salgado Araujo no tenía condenas penales.

Bomberos de Houston indicaron que recibió un disparo en el abdomen. Murió en un hospital.

Otros tres hombres parecían haber sido detenidos mientras Salgado Araujo yacía en el suelo gimiendo, según su hijo, quien señaló que uno de ellos era su tío.

Daniel Tirado era uno de los otros hombres en la camioneta y llamó brevemente a su esposa para decirle que los estaban siguiendo, dijo a The Associated Press la hijastra de Tirado, Juana Degollado.

"Lo que él recuerda es que un agente del ICE le disparó a Lorenzo y la puerta de la camioneta estaba cerrada", narró Juana Degollado.

Tirado no pudo comunicarse con su familia hasta el miércoles por la mañana, y la llamada sólo duró cinco minutos, agregó su hijastra. No han podido obtener información adicional del ICE ni del FBI.

El ICE no ha difundido los nombres de las personas detenidas.

Las autoridades federales no han difundido videos ni imágenes del tiroteo ni de los vehículos. Salgado se sumó el martes a grupos defensores de los derechos civiles y a funcionarios demócratas para instar a las autoridades federales a publicar todas las grabaciones y demás información que tengan sobre los disparos.

En otros tiroteos en los que han participado agentes federales, en ocasiones las descripciones iniciales de agentes de inmigración han sido contradichas posteriormente por evidencia en video.

Reacciones en México y Texas tras muerte de Lorenzo Salgado por ICE

Grupos de defensa de los derechos civiles dicen que no se puede confiar en el ICE para la investigación

La ofensiva federal ha creado un país en el que los agentes creen que pueden "disparar y explicar después", dijo el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Roman Palomares.

La liga ofreció una recompensa de 5.000 dólares por información y videos de testigos. Ronaldo Salgado y varias organizaciones de derechos civiles pidieron una investigación independiente. Otros suplicaron a cualquiera que tenga videos que no se los entregue al ICE, pues dijeron que podría destruirlos.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, indicó que la familia de Salgado Araujo y la comunidad merecen saber la verdad, pero las autoridades federales están manejando la investigación en forma exclusiva.

Hasta el miércoles, representantes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional no habían respondido a repetidas solicitudes de comentarios adicionales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, asumió el control del departamento en marzo y se propuso mantenerlo alejado de las controversias que marcaron la gestión de su predecesora, Kristi Noem.

La muerte de Salgado Araujo es al menos la octava derivada de un encuentro con agentes federales de inmigración desde que el gobierno del presidente Donald Trump inició su intensa campaña de aplicación de leyes migratorias.

El hijo dice que su padre trabajó duro durante décadas

Ronaldo Salgado contó que, aproximadamente a las 7 de la mañana del martes, a su madre le dijeron que algo malo le había pasado a su papá. Tras buscarlo desesperadamente en su lugar de trabajo y encontrar su camioneta vacía, él vio un video.

"Lo reconocí, no por su apariencia sino por su voz, pidiendo ayuda mientras yacía en la calle", relató Salgado.

Salgado Araujo conoció a su esposa cuando era adolescente en México. Su mujer le preparaba el almuerzo antes de que él se fuera, y le tenía lista una comida abundante cuando regresaba a casa. Él escuchaba música y acariciaba a su perro en la terraza, recordó Salgado.

"Después de casi 35 años de trabajar para darnos el sueño americano, tomó la decisión de iniciar el proceso para obtener su propio sueño americano mediante un permiso de trabajo", explicó Salgado. "Pusimos atención a cada detalle, llenamos cada documento, asistimos a cada cita. Estaba cerca de obtener su estatus legal".

Salgado Araujo se sometió a un escaneo biométrico y le tomaron las huellas dactilares previamente este año, agregó su hijo, y había estudiado cuidadosamente qué hacer si el ICE lo detenía. Si se estaba alejando a toda velocidad, probablemente era porque temía que le robaran sus herramientas, señaló.

"Si mi padre hubiera visto un emblema del ICE o un emblema que dijera algo sobre una agencia policial, habría obedecido", añadió su hijo.

La presidenta de México critica la muerte de Salgado

México está preparando medidas jurídicas por la muerte de Salgado Araujo "porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos", declaró el miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En abril, Sheinbaum expresó preocupación por las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos, diciendo que su gobierno apoyaría demandas presentadas por detenidos para protestar por condiciones deficientes, o por las familias de quienes murieron. Planteó las muertes de los detenidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dijo que estaba sopesando la posibilidad de efectuar una exhortación ante Naciones Unidas.