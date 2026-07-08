Arthur Fery avanza a semifinales de Wimbledon 2024 con apoyo real

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LONDRES (AP) — Si sigue jugando así, Arthur Fery podría convertirse en la realeza de Wimbledon.

Fery creció a cinco minutos del All England Club y ahora el jugador ubicado en el puesto 114 del ranking es semifinalista del Grand Slam sobre césped.

El jugador británico de 23 años, que necesitó una invitación para entrar al torneo, venció el miércoles en la Pista Central al noveno preclasificado Flavio Cobolli por 6-4, 7-6 (4), 6-0, frente a una afición local rugiente y un contingente del Palco Real que incluyó a la reina Camila de Gran Bretaña.

Su racha ha sido apodada una "Ferytale" e incluyó la presencia de Kate, la princesa de Gales, más temprano en el torneo.

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"Se pone mejor y mejor en cada partido", dijo Fery en una entrevista en la cancha. "Simplemente no puedo creerlo".

El único otro wild card que alcanzó las semifinales individuales masculinas en el All England Club fue Goran Ivanisevic en su camino al título de Wimbledon en 2001.

Fery recibió una ovación de pie después de ganar el primer set. El estruendoso rugido que siguió cuando Fery se llevó el desempate para sellar el segundo set se escuchó dentro del otro estadio principal de Wimbledon —la Pista No. 1, donde Alexander Zverev estaba en proceso de vencer a Taylor Fritz en sets corridos.

Fery selló su memorable victoria con un ace y cayó de espaldas para empaparse del aplauso.

"En ese último game, sentí emociones que no había experimentado antes en mi vida", dijo.

Camila y la realeza apoyan a Arthur Fery

Poco después, Zverev cerró su triunfo por 6-4, 6-4, 6-2 para preparar una semifinal contra Fery el viernes.

Momentos antes del inicio de su partido de cuartos de final, Fery y Cobolli se sorprendieron al encontrarse con Camila en el pasillo, instantes antes de salir a la cancha.

"Vino a saludar, se presentó tanto a mí como a Flavio", dijo Fery. "Obviamente es un honor jugar frente a ella. Fue genial conocerla. También me dijo unas palabras realmente amables al final. Jugar frente a leyendas del tenis y ahora la reina, así que es especial".

Roger Federer estuvo presente el lunes cuando Fery eliminó a Grigor Dimitrov en cinco sets en un partido de cuarta ronda que también fue en la Pista Central.

Un corcho de champaña estalló en la multitud hacia el final del primer set y distrajo a Cobolli durante su movimiento de saque. Los locales seguramente destaparán algunos más con un jugador británico a quien apoyar en la semifinal del viernes.

El italiano de 24 años, que perdió la final del Abierto de Francia ante Zverev, cometió 41 errores no forzados contra 15 de Fery y sólo le quebró el saque al británico una vez —para comenzar el segundo set, pero Fery quebró de vuelta en el cuarto game.

"Sentí que no expresé ni el 50% de mi tenis. Pero obviamente eso tuvo mucho que ver con él. Fue mejor que yo", dijo Cobolli, quien también perdió ante Fery en la primera ronda del Abierto de Australia de este año.

Alexander Zverev se prepara para semifinal contra Fery

La otra semifinal del viernes enfrenta al siete veces campeón de Wimbledon Novak Djokovic contra el campeón defensor Jannik Sinner.

Bis real para Fery

Camila no fue la única integrante de la realeza que apoyó a Fery el miércoles. La princesa Kate lo felicitó en una publicación en redes sociales que destacó su "fantástico logro que ha inspirado a tantos".

Fery, nacido en Francia y que dijo sentirse "muy británico", también intercambió algunas palabras con Camila después de su gran victoria.

"Me estaba esperando al final del partido. Me felicitó. Le dije cuánto honor era para mí jugar frente a ella", dijo Fery, quien cumple 24 años el día de la final masculina. "Simplemente dijo: ´Felicidades, sigue adelante´. Le dije que era mi cumpleaños el domingo, así que sería genial jugar la final de Wimbledon en mi cumpleaños".

Zverev listo para la afición de Fery

El segundo preclasificado Zverev, que despachó a Fritz en poco menos de dos horas, recordó haber quedado impresionado por la victoria de Fery sobre Cobolli en Melbourne.

"Vi ese partido. Ya entonces quedé muy impresionado. Tiene una técnica muy limpia y golpes de fondo muy limpios", dijo el alemán de 29 años, quien también está en su primera semifinal de Wimbledon.

"Va a ser un gran ambiente", dijo sobre el partido del viernes. "Por supuesto, sé que el 99% de la gente estará alentándolo a él. Pero también disfruto ese tipo de ambientes. Disfruto cuando la energía es muy alta".

Kostyuk se medirá con Noskova en semifinales

Más temprano el miércoles, Marta Kostyuk venció a Jasmine Paolini 6-3, 6-2 para alcanzar sus primeras semifinales en Wimbledon.

La ucraniana de 24 años también se colocó entre las mejores cuatro en el Abierto de Francia, perdiendo ante la adolescente rusa Mirra Andreeva, la eventual campeona en París.

Kostyuk levantó las manos y cayó de rodillas después de que Paolini rozara un golpe en su segundo punto de partido. Tras estrechar la mano de la italiana, Kostyuk hizo una pirueta en la cancha.

Kostyuk volverá a la Pista Central el jueves para enfrentar a Linda Noskova por un lugar en la final del sábado. Noskova venció a Elise Mertens 6-3, 7-5 en la Pista No. 1.

Es la primera semifinal de Grand Slam en la carrera de la joven de 21 años Noskova, quien mejoró a 10-1 sobre césped esta temporada.

La otra semifinal femenina presenta a Coco Gauff contra Karolina Muchova, quien, al igual que Noskova, es de la República Checa. Abren la jornada en la Pista Central el jueves.