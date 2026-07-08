Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán en el Golfo Pérsico

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques contra Irán el miércoles, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.

Acciones de la autoridad

Funcionarios militares dijeron en una publicación en redes sociales que los ataques tenían la intención de "degradar aún más" la capacidad de Irán "para amenazar la libertad de navegación" en el estrecho, por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados en el mundo.

Los ataques estadounidenses aumentaron los temores de que la guerra contra Irán pudiera reavivarse, apenas un día después de que el ejército de Estados Unidos atacó diversos sitios militares e instalaciones portuarias tras el ataque de Irán contra algunos buques mercantes frente a la costa de Omán.

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Medios estatales iraníes informaron de explosiones en varios lugares, incluyendo las ciudades portuarias de Bandar Abbas y Sirik, y en Bushehr, que alberga el complejo de la planta nucleoeléctrica de Irán.

¿Qué declararon las autoridades?

Trump advierte que "se pondrá mucho peor" si hay más ataques contra el transporte marítimo

En una base militar en el Reino Unido después de salir de una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, Trump publicó en redes sociales varios videos de lo que dijo que eran explosiones en Irán y emitió otra advertencia.

"Esto es en represalia por el bombardeo de ayer de barcos por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, se pondrá mucho peor", escribió Trump.

Trump había dicho antes que el último intercambio de combates no resultaría en una acción militar "a largo plazo".

"Cualquier cosa que ocurra va a ocurrir muy rápido", dijo Trump, aunque también insinuó que el ejército estadounidense podría "simplemente terminar el trabajo".

Trump también renovó sus amenazas pasadas de atacar la infraestructura civil de Irán, incluidas plantas eléctricas y plantas desalinizadoras, y de apoderarse del centro de producción petrolera de la isla de Jarg.

Después de que tres buques petroleros fueran atacados el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán, y las fuerzas iraníes respondieron atacando sitios militares estadounidenses en el golfo Pérsico.

Irán ha afirmado que el acuerdo de alto el fuego provisional le da el derecho de gestionar el tráfico a través del estrecho de Ormuz. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, un negociador clave en las conversaciones que buscan un fin permanente de la guerra, se mostró desafiante en una publicación en X: "La era del acoso y la extorsión ha terminado. No conduce a ninguna parte. No nos doblegamos".

Los ataques aumentan los temores de que la guerra pueda reanudarse

Trump alimentó esas preocupaciones al decir que el acuerdo provisional para pausar los combates estaba "terminado", aunque añadió que permitiría que las negociaciones continuaran.

Los ataques han amenazado repetidamente el frágil alto el fuego, pero los comentarios de Trump añadieron nueva incertidumbre, y los precios del petróleo se dispararon después de que habló. Un conflicto renovado podría envolver al Oriente Medio en general y probablemente volvería a detener los embarques de energía a través del estrecho.

"Para mí, creo que se acabó", dijo Trump cuando se le preguntó sobre el estado del alto el fuego. Añadió que los representantes estadounidenses pueden continuar las negociaciones, pero puso en duda el resultado. "Pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo", señaló.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, también un negociador principal, replicó en X que los comentarios de Trump "no son una señal de poder, sino una admisión del fracaso" de la política estadounidense hacia Irán.

Trump ha amenazado con apoderarse de la isla de Jarg en momento anteriores de la guerra, incluido el mes pasado, cuando también cuestionó si Estados Unidos "tiene estómago para ello". Aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo iraní pasan por la isla.

Los nuevos ataques contra barcos en el estrecho, a pesar de las negociaciones, podrían reflejar una división entre el liderazgo de Irán. Los de línea dura buscan un control duradero sobre la vía marítima, que es un conducto de importancia mundial para los envíos de combustible y se ha convertido en una palanca crucial para confrontar a Occidente. Los pragmáticos quieren un acuerdo de paz permanente para levantar las sanciones internacionales y proporcionar alivio económico.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar después del funeral de varios días del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, quien fue asesinado el 28 de febrero en los primeros ataques de Israel y Estados Unidos que desencadenaron la guerra. El funeral, que termina el jueves, debía ser un período de menor tensión.

Se supone que las conversaciones se centrarían en los asuntos más difíciles, incluido reabrir completamente el estrecho de Ormuz y revertir el programa nuclear de Teherán.

EEUU dice que atacó defensas aéreas y pequeñas embarcaciones

El martes, el Comando Central del ejército estadounidense dijo que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria de Irán.

Esas embarcaciones han sido clave para amenazar a los barcos en el estrecho.

El miércoles por la mañana, tanto Bahréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, como Kuwait, sede de fuerzas del Ejército estadounidense, emitieron alertas de ataque. La Guardia Revolucionaria iraní emitió un comunicado en el que informó que atacó instalaciones militares estadounidenses en ambos países.

Kuwait dijo que interceptó dos misiles balísticos y 13 drones lanzados por Irán. El Ministerio de Electricidad de Kuwait dijo que varias líneas quedaron fuera de servicio después de que metralla cayera sobre ellas.