Alfredo Adame presume romance

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Alfredo Adame está estrenando romance, el actor de 68 años ya hasta presume en redes fotos con su nueva conquista, y aprovechó los micrófonos para burlarse de Lupillo Rivera, quien estaba por llegar al altar, pero al parecer su prometida se arrepintió y no sólo canceló la boda, sino que puso punto final a la relación con el cantante.

Alfredo Adame presenta a Benicia Zúñiga como su nueva pareja

Alfredo compartió en sus redes fotos junto a Benicia Zúñiga Portilla, una empresaria mexicana que Adame presentó ante la prensa como "el amor de su vida".

Adame ha contado con humor que ella domina el arameo y otras lenguas antiguas, por lo que la llama su "maestra de arameo".

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En el ámbito familiar, Benicia estuvo casada con el colombiano Juan Carlos Lozada, con quien tuvo a Fernando Lozada, conocido por su participación en programas de televisión y realities.

Benicia y Alfredo Adame se conocieron en distintos eventos sociales, el conductor ha relatado que comenzó a cortejarla e insistió hasta conquistarla y finalmente ambos decidieron hacer pública su relación.

Adame la presentó ante las cámaras como su nueva pareja y aseguró estar viviendo una etapa sentimental importante; Alfredo estuvo casado con Diana Golden y con Mary Paz Banquells, con quien tiene tres hijos, con ambas terminó en medio de polémicas y acusaciones mutuas.

Alfredo Adame critica a Lupillo Rivera tras cancelación de boda

Luego de que hace una semana se diera a conocer que Lupillo Rivera regresó a la soltería y que ya no se casaría con su prometida Taina Pimentel, Alfredo Adame felicitó a la modelo e influencer por haber cortado con el cantante, pues lo tachó de "jodido, pobretón y alcohólico".

"Qué bueno que la modelo se dio cuenta, no sabes de la que te salvaste reina, si te hubieras casado con ese sapo tetón, en la que te hubieras metido, te felicito", expresó.

Adame, quien trabajó con Lupillo Rivera en el reality "La casa de los famosos de Telemundo", insistió en calificar al hermano de Jenny Rivera, e insistió en decir que tiene problemas con el alcohol.

"Jodido, pobretón, alcohólico, drogadicto y todo lo malo; yo creo que la señorita se dio cuenta de que es un apestoso, que no tiene dinero, que es un pobre diablo, que además estarlo aguantando... si sobrio es insoportable, imagínatelo borracho".