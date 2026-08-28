Jean Gabriel quiere que Bad Bunny reversione música de Juan Gabriel

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En este, el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, su hijo menor, Jean Gabriel rememora el dolor que supuso para él conocer la noticia de que su padre había perdido la vida y consciente del gran artista que fue y el gran legado que dejó con su música, expresa que le gustaría que Bad Bunny reinterprete las canciones de "el Divo de Juárez".

Hoy, viernes 28 de agosto, se cumplen 10 años, desde la muerte de "Juanga", la cual causó gran consternación y, aunque ese día marcó su muerte, también representó la fecha en que nació una leyenda pues, en la última década, la música del originario de Parácuaro, Michoacán está más que vigente.

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A propósito de que se cumple un año más sin él, Jean Gabriel, el menor de los cinco hermanos Aguilera, sostuvo una breve conversación con "Venga la alegría", en la que se sinceró y recordó que fue su madre, Laura Salas, quien le dio a conocer que su padre había fallecido."Estaba en mi departamento, en California, es cuando mi mamá me llamó".Era el verano del 2016 y Jean Gabriel vivió uno de los días más temidos; no volvería a ver a su padre, por lo que, todavía hoy, describe esa fecha como un mal y tormentoso sueño."Fue un día que se siente como una pesadilla, el más triste recuerdo que tengo".Jean aprovechó la conversación con el matutino para indicar que, antes de morir, su padre ya tenía bien establecida su última petición de vida; que nadie viera su cuerpo después de trascender, pues deseaba que, el recuerdo que sus familiares conservaran de él, fuera la de un hombre vivaz, el cual, les causó incontables alegrías."Mi papá siempre nos dijo 'cuando me vaya, no quiero que nadie me vea sin vida, no quiero que me recuerden así, yo quiero que me recuerden como Juan Gabriel, el artista que soy, feliz, cantando, bailando'".Finalmente reveló que tiene el deseo que otros artistas usen su voz para revivir las canciones de su padre, refiriéndose, específicamente, a Bad Bunny, el artista boricua."Haría algo muy padre con la (canción) de 'Debo hacerlo', es muy rítmica, muy muy chida, especialmente, con Bad Bunny", confió.