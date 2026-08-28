Juan Gabriel borra la frontera a diez años de su muerte

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CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Seguidores de México y Estados Unidos se reunieron este viernes en Ciudad Juárez para recordar a Juan Gabriel, al cumplirse diez años de su fallecimiento.

Admiradores procedentes de distintas ciudades viajaron a la frontera para participar en los homenajes a Alberto Aguilera Valadez, quien creció en Ciudad Juárez y comenzó ahí su trayectoria artística.

Catalina Albardín llegó desde Florida acompañada de su padre. Para ella, escuchar la música del cantante representa una forma de mantener el vínculo con México y con su familia.

"Es como sentirte más cerca de México, de tu familia, más conectados con todo el amor", expresó.

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Conny Mendoza viajó desde la Ciudad de México, como procura hacerlo cada año, para sumarse a las actividades conmemorativas. Consideró que las canciones del intérprete permanecerán vigentes entre nuevas generaciones por su relación con experiencias familiares y personales.

En Ciudad Juárez, María del Socorro Núñez Domínguez afirmó que el artista conserva una presencia importante entre sus habitantes, tanto por su trayectoria como por haber proyectado internacionalmente el nombre de la ciudad.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años. A lo largo de su carrera compuso canciones interpretadas por más de 200 artistas y vendió más de 30 millones de discos.

Aunque nació en 1950 en Parácuaro, Michoacán, fue en Ciudad Juárez donde aprendió música, encontró sus primeros escenarios y construyó la identidad artística que lo llevó a ser conocido como el "Divo de Juárez".