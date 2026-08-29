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Al 65%, digitalización de actas de nacimiento en SLP

Más de un millón 800 mil habitantes ya cuentan con su documento en línea

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2026 01:27 p.m.
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Al 65%, digitalización de actas de nacimiento en SLP
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      En la actualidad, el 65 por ciento de las actas de nacimiento del estado de San Luis Potosí, se encuentran digitalizadas, informó Jorge Omar Muñoz Martínez, titular de la Dirección General del Registro Civil del Estado.

      De acuerdo con los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la entidad residen 2 millones 822 mil 255 habitantes, es decir, un millón 834 mil 466 personas ya están dadas de alta en el sistema.

      El funcionario estatal refirió que, con apoyo de los ayuntamientos, la dirección general trabaja marchas forzadas para lograr ingresar toda la documentación a las bases de datos digitalizadas.

      Contextualizó que el proceso para digitalizar los documentos de identificación inició en el 2022, por lo cual, de manera sustancial se ha logrado incorporar toda la información.

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      Explicó que una vez completado todo el procedimiento, una persona que requiera su acta de nacimiento podrá imprimirla en cualquier parte del país, al momento de acudir a alguna de Oficialía del Registro Civil.

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