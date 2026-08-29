Día Mundial del Gamer: ¿Por qué se celebra en agosto?

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Este 29 de agosto los aficionados a los videojuegos celebran el Día Mundial del Gamer, una fecha dedicada a conocer y reflexionar sobre el impacto social y cultural del entretenimiento digital.

México cuenta con más de 73.8 millones de gamers

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), México cuenta con más de 73.8 millones de gamers, desde para quienes representa un pasatiempo ocasional, hasta aquellos jugadores profesionales y streamers que dedican horas de estudio a perfeccionar su técnica.

Origen y propósito del Día Mundial del Gamer

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Asimismo, esta fecha no solo está pensada para los que juegan en sus consolas, también busca reconocer a la industria que hay detrás como desarrolladores, programadores, diseñadores, investigadores y creadores de contenido.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Gamer el 29 de agosto?

Para sorpresa de muchos, la elección de la fecha que conmemora el Día del Gamer no tiene que ver con algún acontecimiento relevante en la industria, sino con la elección de las revistas PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, dedicadas al rubro de los videojuegos y consolas, quienes eligieron el día que sería dedicado al mundo del gaming.

Fue así que a partir del 2008, cada 29 de agosto se realizan jornadas, convenciones y eventos digitales dedicados a la industria de los videojuegos, incluso algunos establecimientos tienen descuentos especiales.

Cabe mencionar que, sin importar si tus videojuegos favoritos son de acción, aventura, rol, estrategia o deportes, este pasatiempo estimula el cerebro, mejora la coordinación y ayuda a liberar el estrés.