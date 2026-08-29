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Seguridad

Catean y aseguran narcolaboratorios en Santa María

Tres inmuebles fueron cateados, en los que se aseguraron más de 100 kilos de droga

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Catean y aseguran narcolaboratorios en Santa María
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      Durante cateos a tres inmuebles en Santa María del Río, un total de 184 kilogramos de metanfetamina y 49.7 litros en estado líquido, además de diversos recipientes que contenían precursores químicos y equipo fueron asegurados por la Fiscalía General de la República.

      Esto, de acuerdo con lo presentado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, encabezada este viernes por la subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, y el comandante de la Guardia Civil Estatal, Rosalío Ramos García.

      Durante la reunión se informó que las autoridades desactivaron puntos que presuntamente serían utilizados para la producción y almacenamiento de sustancias ilícitas.

      Como resultado de las investigaciones y del cateo autorizado por un Juez de Control, la Fiscalía General de la República dio a conocer el aseguramiento, además de que informaron que se mantienen las diligencias correspondientes y que se realizarán otros cateos, que podrían derivar en nuevos aseguramientos.

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      Asimismo, durante las intervenciones, 11 personas fueron detenidas, de acuerdo con información presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, quien confirmó el aseguramiento de los tres inmuebles antes de que pudieran entrar en operación, evitando que esta infraestructura pudiera ser utilizada para la producción y comercialización de droga sintética.

      Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la FGR, que continúa con las investigaciones correspondientes.

      Finalmente, Juárez Hernández, reconoció la coordinación permanente de la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades ministeriales.

      , se mantiene el blindaje de San Luis Potosí.

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