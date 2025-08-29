logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

'Pato Heredia' Detenido por Incidente con Personal Médico en Juan José Ríos

Las autoridades evalúan la permanencia de 'Pato Heredia' en la corporación tras ser detenido por tercera vez en el año.

Por El Universal

Agosto 29, 2025 08:32 a.m.
A
Pato Heredia Detenido por Incidente con Personal Médico en Juan José Ríos

El agente de tránsito del municipio de Ahome, José Ángel Heredia, conocido en redes sociales como "El Pato Heredia", por la divulgación de sus contenidos en sus tiempos libres, volvió a ser detenido en el municipio de Juan José Ríos, por escenificar una riña con personal del Instituto Mexicano del seguro Social.

Hace apenas dos semanas, "El Pato" fue golpeado por una persona del sexo masculino, cuando cumplía una comisión para dirigir el tránsito, en la vialidad del boulevard López Mateos, a un costado de la clínica 37 del Seguro Social en Los Mochis, la agresión fue filmada por el propio "influencer" quien la divulgó.

La tarde del jueves, personal de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en la calle Cero, del municipio de Juan José Ríos, solicitó el auxilio de la policía, ya que José Ángel "N" se presentó a exigir atención médica urgente, mientras grababa lo que sucedía.

Dada la actitud agresiva de esta persona, quien se encuentra bajo tratamiento médico por su carácter, fue detenido y enviado a barandilla, ya que intentó golpear a personal médico, en su exigencia de ser atendido de inmediato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su jefe, el director de Tránsito Municipal de Ahome, Geovanny Villegas Achoy aclaró que el agente goza de una incapacidad médica, ya que está en tratamiento en la clínica del Seguro Social en el municipio vecino de Juan José Ríos, de donde es originario.

De acuerdo con sus antecedentes, esta es la tercera ocasión en este año que es enviado a barandilla, por participar en pleitos y lanzar amenazas a familiares, por lo que las autoridades de Ahome, evalúan su estancia en la corporación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pato Heredia Detenido por Incidente con Personal Médico en Juan José Ríos
Pato Heredia Detenido por Incidente con Personal Médico en Juan José Ríos

'Pato Heredia' Detenido por Incidente con Personal Médico en Juan José Ríos

SLP

El Universal

Las autoridades evalúan la permanencia de 'Pato Heredia' en la corporación tras ser detenido por tercera vez en el año.

REGRESA A LOS ESCENARIOS
REGRESA A LOS ESCENARIOS

REGRESA A LOS ESCENARIOS

SLP

EFE

LA CANTANTE ANUNCIÓ PARA 2026 ´THE ETERNAL SUNSHINE´, SU PRIMERA GIRA EN SIETE AÑOS TRAS SU ÚLTIMO DISCO, CON LA QUE RECORRERÁ NORTEAMÉRICA

AMY ADAMS Y AARON PIERRE"STAR WARS"
AMY ADAMS Y AARON PIERRE"STAR WARS"

AMY ADAMS Y AARON PIERRE"STAR WARS"

SLP

El Universal

Jackie Chan colaborará con Tom Holland en nueva película de Marvel
Jackie Chan colaborará con Tom Holland en nueva película de Marvel

Jackie Chan colaborará con Tom Holland en nueva película de Marvel

SLP

El Universal

El maestro de artes marciales Jackie Chan se une a Tom Holland en la próxima película de Marvel, aportando su experiencia en coreografías de acción.