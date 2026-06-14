PATRICK BRUEL SUMA DENUNCIAS POR DELITOS SEXUALES

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El célebre cantante francés Patrick Bruel, que se encuentra ya imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual, sumó esta semana dos nuevas denuncias por delitos sexuales, informaron este sábado medios locales.

Las dos nuevas querellas contra él fueron formalizadas el viernes ante el tribunal judicial de Nanterre (afueras de París), que centraliza los casos abiertos contra el que fue uno de los grandes ídolos de la música francesa en los años 90.

Una de las nuevas denuncias se refiere a un intento de violación y una agresión sexual que tuvieron presuntamente lugar en octubre de 2007, durante una visita de Patrick Bruel al Festival de Cine de La Reunión, según detalló la cadena BFMTV, al confirmar una información del portal de investigación periodística Mediapart.