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Ana Carla Sinclair evita hablar con su hijo sobre ruptura con Gabriel Soto

Sinclair asegura que no ha recibido denuncias legales tras la ruptura con Gabriel Soto.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 04:50 p.m.
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Ana Carla Sinclair evita hablar con su hijo sobre ruptura con Gabriel Soto
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Ana Carla Sinclair reconoce que, desde su ruptura con Gabriel Soto hace cuatro meses, no ha encontrado la manera de decirle a su hijo, el pequeño Parker, que su noviazgo con el actor llegó a su fin, debido a que el menor se encariñó de su expareja, por lo que ha preferido evitar el tema.

      Gabriel Soto figura paterna para hijo de Sinclair, pese a ruptura

      Aunque el actor de telenovelas se ha empeñado en afirmar que, con el hijo de "la Sinclair" convivió en contadas ocasiones, la cantante independiente ha aseverado que su hijo encontró en Soto una figura paterna, mismo motivo por el que, desde su ruptura, no se ha atrevido a hablarle del rompimiento.

      De esa manera, cada que Parker, de seis años, hace un comentario alusivo a las anécdotas que guarda con el actor, ella le dice que si Soto ya no los frecuenta, es porque emprendió un viaje, del que desconoce la fecha de conclusión.

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      "No (está enterado de la ruptura), yo le dije que se fue de viaje, que ya no está aquí porque lo recuerda muy bonito, o sea el otro día me dijo ´ay mamá, cuando hicimos esto y esto´, y le contesto ´ay, sí, mi amor´ y me dice ´¿no lo vamos a ver?´, (a lo que respondo) ´es que está de viaje, mi amor, ahorita va a estar varios años fuera´, o sea, para que ya no haya ese dolor o esa duda", contó.

      Sinclair asegura que no ha recibido denuncias legales tras la ruptura con Gabriel Soto

      También indicó que, hasta la fecha, no ha sido notificada de ninguna denuncia interpuesta en su contra, por lo que cree que, aunque su expareja afirmó, meses atrás, que la señalaría legalmente por difamación y daño moral, quizá ya ha cambiado de opinión, gracias a la serenidad de la que provee el tiempo.

      "No ha procedido, a mí no me han dicho nada, yo nada más hablé de mi parte de mi historia, no estoy hablando mal de ti, sino de tus acciones", señaló.

      Además, indicó que ya ha perdonado todo aquello que la hirió y que, hace unos meses, la impulsó a hablar de la experiencia que compartió con el actor de melodramas, quien considera que, eventualmente, también sabrá perdonarla.

      "Ya está perdonado, la parte de la relación, todo este dolor que se sufrió ya es perdón y soltar, tratar de darle vuelta a la experiencia y siento que, en algún momento, a él también se le va a caer la venda de los ojos".

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