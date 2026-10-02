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Meme del Real regresa al Metropólitan con proyecto solista

El músico perfecciona su espectáculo con canciones de su álbum La montaña encendida y temas de Café Tacvba.

Por AP

Octubre 02, 2026 05:19 p.m.
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      Meme del Real está por presentar el segundo concierto de su proyecto solista en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, un escenario que conquistó hace casi tres décadas con Café Tacvba, pero al que no ha dejado de ir como escucha.

      Preparación y evolución del concierto

      El primer concierto de Del Real llegó en febrero de este año; era una fecha reprogramada por temas de logística de la que originalmente estaba prevista para enero. A pesar de estos cambios, la demanda fue tal que ha sido necesario abrir una segunda, ahora para el 9 de octubre. En los meses entre ambos conciertos, Del Real ha ido perfeccionando el show con el que presenta las canciones de su álbum "La montaña encendida".

      "He tratado de representarlo musical y escénicamente, y hacer alguna exploración más allá", dijo Del Real en entrevista con The Associated Press. "Y ver qué pasa, ver cómo me comunico con el público, qué siente, cómo nos retroalimentamos".

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      Significado del Metropólitan para Meme del Real

      Del Real considera un "lujazo" llegar a un segundo Metropólitan como solista. Café Tacvba debutó en el teatro en 1997, una época en la que recordó que no había casi foros disponibles para el rock y la música alternativa en la ciudad.

      "Pues mira nomás el recinto que es, es como un templo de la música", dijo.

      Su más reciente visita como público al Metropólitan fue para uno de los conciertos de David Byrne a comienzos de septiembre (Byrne a su vez se ha dicho fan de Café Tacvba y fue invitado a su MTV Unplugged de 2019).

      "Gran show", dijo Del Real sobre la puesta en escena con una "banda en marcha" de Byrne, quien denunció la represión contra migrantes en Estados Unidos y compartió que había viajado a Oaxaca durante su estancia en México.

      "Él diciendo: 'Esta es la resistencia también'", señaló Del Real. "La música, la literatura, el arte... Hay que construir y llevar y replicar eso".

      Del Real señaló que él mismo se ha sentido por momentos abrumado durante el año que calificó como impredecible por los efectos del cambio climático, incluyendo calor extremo y tormentas, el aumento de la inteligencia artificial y "personajes que están tratando de acabar con la humanidad". Pero para retomar la calma, dice que la clave es el foco de atención.

      "Trato de estar presente, de atender lo importante, lo relevante y al mismo tiempo de soltar lo otro y ser más practicante de una presencia del día a día", dijo.

      Para su concierto adelantó que habrá mucha variedad de canciones, de las más nuevas hasta las que ha compuesto para Café, así como algunas de artistas que admira.

      "Se hizo pues una narrativa, una historia que me parece ha sido entretenida, emocionante", dijo sobre el repertorio.

      Recientemente se presentó en el festival Cordillera de Colombia y a principios de este año estuvo en Argentina y Chile. Próximamente le gustaría llegar a Estados Unidos.

      "Parte del aprendizaje de este proyecto es que se está construyendo", dijo. "Que haya cierta expectativa para que me inviten. Ahora, en estos momentos tengo mucha ilusión de salir, de tocar".

      El mayor gusto, dijo, es ver cuando el público corea los temas de su álbum.

      "Dices guau, ¡qué emoción!", señaló. "Qué memoria para empezar también".

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