Canciller Velasco recibe a presidente de Panamá
Se prevén acuerdos en comercio, inversiones, seguridad y cooperación durante la visita oficial.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió este martes 14 de julio al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y a su esposa, Maricel Cohen.
Encuentro oficial entre México y Panamá
Esto, previo al encuentro que sostendrá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Mulino este miércoles en Palacio Nacional.
En la recepción, el canciller Velasco estuvo acompañado de su homólogo panameño Javier Martínez-Acha.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"México y Panamá seguirán fortaleciendo sus lazos diplomáticos en temas bilaterales, como el impulso al intercambio comercial y de inversiones, el sector agropecuario y la cooperación para el desarrollo", destacó la SRE.
Agenda bilateral y acuerdos previstos
El gobierno de Panamá señaló que está visita a nuestro país atiende una invitación oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Indicó que en Palacio Nacional se prevé que aborden temas de la agenda bilateral como el intercambio comercial, inversiones, agro, seguridad, aduanas y cooperación.
"Durante el encuentro Mulino-Sheinbaum se suscribirán nuevos acuerdos bilaterales y la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe", dijo la administración panameña.
La agenda del presidente Mulino incluye un encuentro con 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios para acceder a otros mercados de la región.
no te pierdas estas noticias
Canciller Velasco recibe a presidente de Panamá
El Universal
Se prevén acuerdos en comercio, inversiones, seguridad y cooperación durante la visita oficial.
CJNG advierte a Unión Tepito y Cartel de Tláhuac:
EFE
Presuntos integrantes del CJNG difundieron un video con amenazas directas a grupos rivales en la capital mexicana.
Gobierno mexicano lanza campaña para atraer turistas tras Mundial 2026
EFE
Se estima que el Mundial atraerá 5.5 millones de visitantes y generará beneficios económicos superiores a 3 mil millones de dólares.