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Claudia Martín prioriza familia antes de regresar a telenovelas

Claudia Martín regresará a las telenovelas cuando se sienta preparada física y mentalmente.

Por El Universal

Junio 23, 2026 03:56 p.m.
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Claudia Martín prioriza familia antes de regresar a telenovelas
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      Claudia Martín se tomará un tiempo para criar a Máximo, su unigénito, mientras el pequeño de, seis meses, antes de regresar a las telenovelas pues, a pesar del gran amor que le inspira la actuación, en este momento, su prioridad es procurar la familia que está formando con Carlos Said.


      La actriz y su marido, el actor Carlos Said, fueron captados en el aeropuerto de la CDMX, luego de una visita a Oaxaca, el estado de que es oriunda Claudia.

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      Ahí, hablaron de la dicha que experimentan desde que recibieron a su primer hijo, Máximo, nacido el 29 de diciembre del año pasado.
      "El primer hijo que nos dio la vida y, estoy muy contento, la verdad", dijo el actor de Televisa.
      A su vez, Martín precisó que, tras su último protagónico, "Juegos de amor y poder", se está tomando un tiempo para gozar de su matrimonio que, el 21 de junio vivió su primer aniversario y, por supuesto, disfrutar de cada etapa del crecimiento de Máximo, el bebé que recibió el 29 de diciembre del año pasado.
      "No estamos en eso todavía, estamos disfrutando de nuestro bebé y ya que llegue el proyecto correcto que nos propongan, con mucho gusto vamos a regresar", precisó.
      Para Said, es importante disfrutar su paternidad, por lo que no tiene prisa para volver a los sets.
      Idea que respalda su esposa:
      "Yo, ahorita, estoy cien por ciento enfocada en la familia, en mi bebé; obviamente, es un proceso que tienes que regresar como mujer primero, la nueva versión de Claudia, que es mamá también y, después, pues ya la actriz, que tiene que estar preparado psicológicamente. físicamente y mentalmente también y, cuando esté lista, ya voy a regresar", consideró.

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