Atacan a policías en San Ciro; un muerto y un herido

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Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Ciro de Acosta, dejó como saldo un agente fallecido y otro lesionado en estado grave, se encontraban cargando gasolina a la patrulla cuando fueron sorprendidos por delincuentes, quienes luego de dispararles se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el hecho, la corporación policial, en coordinación con otras fuerzas de seguridad, implementaron un fuerte operativo en la zona que obtuvo resultados positivos ya que un maleante fue abatido y se logró la detención de otro más, así como el aseguramiento de camionetas en que huían.

El hecho ocurrió cerca de la una de la tarde de este lunes, cuando dos agentes policiales arribaron a la gasolinera Los Pinos, ubicada en el municipio de San Ciro de Acosta, en la salida hacia Rioverde, con el fin de abastecer de combustible la unidad a su cargo, la número económico 2846.

Sin embargo, en determinado momento llegaron varios sujetos armados quienes en forma repentina dispararon contra los agentes, para luego huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

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De inmediato, algunos testigos pidieron ayuda y arribaron al sitio paramédicos de Protección Civil de San Ciro, quienes procedieron a auxiliar a los policías; por desgracia uno de ellos, identificado como José Mercedes Fuentes Quezada, de entre 25 y 30 años de edad y originario de Ciudad Valles, ya había perdido la vida.

El otro compañero presentaba heridas graves y se le trasladó de inmediato a un hospital de Rioverde para su atención médica.

Casi enseguida del ataque al lugar arribaron compañeros de los policías, así como más elementos de la Guardia Nacional y Policía de Investigación, que implementaron un operativo en la zona y se fueron en persecución de los delincuentes con la finalidad de atraparlos.

RESULTADOS DE OPERATIVO

De acuerdo a información de la Guardia Civil Estatal, en el operativo posterior hubo enfrentamiento contra los maleantes, uno de ellos fue abatido y sus compañeros abandonaron el cuerpo, además, se aseguraron dos camionetas presuntamente utilizados en los hechos y se detuvo a otro delincuente más.

La corporación detalló que, como resultado de los trabajos coordinados desplegados en San Ciro de Acosta, fue localizado un presunto integrante del grupo agresor sin vida, mismo que fue lesionado cuando los elementos repelieron la agresión y quien, presuntamente, fue abandonado por sus acompañantes durante la huida.

Asimismo, fueron aseguradas las camionetas presuntamente utilizadas para la comisión de estos hechos, localizadas abandonadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.

De igual forma, fue detenida una persona por su probable participación, quién fue puesto a disposición para ser investigada por las autoridades correspondientes.

Por ahora la corporación mantiene un operativo coordinado con autoridades federales y de entidades vecinas para la localización de los demás probables involucrados en este ataque, con la finalidad de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

El policía caído en este hecho fue identificado como José Mercedes Fuentes Quezada, de entre 25 y 30 años de edad, era originario de Ciudad Valles y pertenecía a una liga de softbol, deporte que practicaba.