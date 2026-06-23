Alejandro Fernández anuncia concierto gratuito en La Minerva Guadalajara

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Cuando Alejandro Fernández decidió defender el lugar que dejó Vicente Fernández y continuar con la tradición familiar de cantar música mexicana, sintió el peso en la espalda, admite.

Ahora que ha refrendado su posición, mira su carrera y contempla retomar en un disco otros géneros que había dejado en el cajón, como el pop y la balada.

"Mi paso por el pop fue un momento muy importante en mi carrera, el regreso de las rancheras pues era inevitable cuando mi papá decidió retirarse; yo quería esa silla y no quería que nadie me la ganara, entonces creo que hice un buen cambio en el momento justo, en el momento correcto, pero creo que siento que ahorita la gente está como volteando otra vez a las canciones de amor, al romanticismo, a la balada. Tengo algo ya en el horno preparándose".

Parte de este repertorio pop, más todas las canciones rancheras de su carrera, acompañado de unos 40 músicos, serán parte del concierto gratuito que ofrecerá este jueves 25 en La Minerva, uno de los sitios más emblemáticos de su natal Guadalajara, como parte de los festejos del Mundial de Futbol, y que prevé ser La serenata más grande del mundo.

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Será la segunda vez que se presenta en ese escenario; en la primera reunió a unas 200 mil personas.

"Es volverme a presentar aquí en mi casa, con mi gente, con mi público, con el público que me vio nacer. Hay un dicho que dice: Nadie es profeta en tu tierra. Y a mí, gracias a Dios, Guadalajara siempre me ha abierto los brazos y el corazón, y ha sido una de mis mejores plazas. Entonces vamos a dar un gran concierto, no nada más para la gente de Jalisco que me acompañe y sus alrededores, viene mucha gente, me imagino que también del centro de México y turistas", expresa.

Invitados especiales en el concierto de Alejandro Fernández

El Potrillo contará con invitados como sus hijos: Alex y Camila Fernández, además de Julión Álvarez y otro artista.

"Estamos felices de poder volver a cantar con Alex, con Camila, después de su participación en televisión, donde que les fue súper bien. Creo que van a tener un recibimiento muy cálido aquí en Guadalajara también".

Pánico escénico en la interpretación del Himno Nacional

Apenas el 11 de junio, Alejandro interpretó por vez primera el Himno Nacional en la inauguración del Mundial de Futbol, en el Estadio Ciudad de México. Primero, dice, vino la emoción, luego nos nervios y el miedo, y después el valor.

"He estado ante audiencias más grandes, pero me empezó a entrar el pánico escénico cuando me dijeron la cantidad de público que iba a estar viendo la televisión".

Cantar el Himno es una responsabilidad muy grande, comenta, así que ensayó muchísimo.

"Dije: el miedo no existe, esto te lo estás provocando tú solo Alejandro, y siempre habías querido tener una oportunidad así de grande, en donde te vieran en todo el mundo. Entonces agarré valor y dije: lo voy a aprovechar, en vez de que me estén temblando las rodillas, voy a tomarlo para mi currículum. Me puse mis audífonos, me olvidé del público y de las televisiones y canté el himno lo mejor que pude".