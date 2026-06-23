Messi suma homenajes en Argentina: la estatua colosal y el mural con el nombre de sus admiradores

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BUENOS AIRES (AP) — Argentina vuelca su pasión por Lionel Messi durante la Copa del Mundo de 2026 con dos impactantes homenajes. El máximo goleador de la historia de los mundiales ya cuenta con una estatua monumental y un mural que refleja el amor de sus seguidores.

Estatua monumental de Messi en Cutral Co para Mundial 2026

A la salida de Cutral Co, una remota localidad en la estepa patagónica, se erige un Messi de 26 metros de altura y 70 toneladas de acero y hierro. El jugador está arrodillado, con la Copa del Mundo que ganó en 2022 entre sus piernas y un brazo en alto, como si estuviera saludando a los automovilistas que circulan por la Ruta 22.

El fuerte viento de la Patagonia no puede tumbar a este coloso inaugurado el 16 de junio durante el debut de Argentina, que de nuevo encandiló con su capitán consumando la victoria 3-0 contra Argelia con un triplete.

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Las autoridades de la localidad y el escultor que lo diseñó aseguran que es el monumento más grande jamás dedicado a Messi, quien el miércoles cumple 39 años.

"Es el embajador natural que tiene Argentina. Para mi fue muy importante, no solamente como artista, sino como argentino", dijo a The Associated Press Aldo Beroisa, de 61 años. El escultor ha diseñado grandes dinosaurios y próceres de la independencia de su país en Cutral Co, una localidad petrolera a unos 1,260 kilómetros al suroeste de Buenos Aires que no puede competir con los encantos naturales de otras ciudades patagónicas rodeadas de lagos y montañas.

Ahora se está llenando de admiradores que quieren ver al autor de 18 goles desde que debutó en un Mundial en 2006. El récord como mayor anotador lo logró la víspera, luego de convertir los dos tantos de la victoria 2-0 de Argentina contra Austria.

El alcalde de Cutral Co, Ramón Rioseco, aprobó el proyecto que finalmente se concretó luego de un año y medio de obras.

Señaló que la estatua supera a la que se erigió en la India "de 21 metros" y que ha tenido problemas de estabilidad. "La nuestra está muy preparada, con cálculos de ingeniería y normas de seguridad para que el viento no la afecte", afirmó.

Rioseco indicó que en un primer momento la copa con la que posa Messi "iba en una mano pero como pesa más de 400 kilos decidimos no ponerla ahí y la pusimos abajo por seguridad".

La obra representa a Messi cuando cae arrodillado sobre el césped del estadio de Lusail durante la final luego de que Gonzalo Montiel convirtió el penal que selló el 4-2 en la tanda ante Francia y consagró a Argentina campeona mundial en Qatar 2022. "Messi se desplomó sobre sus piernas y es como que dijo: ´Hasta acá llegamos, hicimos lo que pudimos y llegamos. Somos campeones mundiales´", recordó el escultor.

La estatua representa además al capitán agarrándose con una mano la camiseta de Argentina y con el dedo índice de la mano derecha señalando al cielo, como suele hacer cada vez que mete un gol en homenaje a su abuela fallecida.

Unas 20 personas trabajaron en la construcción del monumento con vistas a tenerlo listo para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. La estructura interna es de acero petrolero y hierro de construcción y está cubierta de hormigón.

La cabeza sola pesa cuatro toneladas. El brazo en alto 3,800 kilos. Fue necesaria la ayuda de dos grúas. "Poner el brazo en el busto llevó todo un día de trabajo de soldadura", explicó Beroisa.

Rioseco contó que Messi está al tanto de la estatua que lo homenajea a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Estamos en medio del desierto, Dios no nos dio lagos ni montañas, pero tenemos creatividad y queremos aportar algo al arte", destacó el intendente.

Mural en Berazategui con nombres de admiradores de Messi

Murales sobre Messi hay muchos en el mundo. Sin embargo, el pintado en la localidad bonaerense de Berazategui destaca de forma única: el sonriente rostro del astro está rodeado por los nombres de cientos de sus admiradores.

El mural de unos seis metros de ancho por 5.5 metros de alto llegó a oídos del capitán, que envió un video de agradecimiento a sus creadores. "Una locura.. agradecerles mucho a ustedes, a la gente que lo bancó, que se acercó, que se sigue acercando", afirmó Messi.

"Este es un mural que no hice yo solo, más allá de que lo haya pintado, sino que lo hicieron más de 1.300 personas", dijo el autor, Leonel García, recordando a quienes llegaron a Berazategui desde distintas localidades para dejar inscrito su nombre y apellido al lado de la cara del delantero.

Fue una obra pintada por García en 18 días e ideada de forma conjunta con Federico Merodo, dueño del estacionamiento donde fue levantada la pared que sirvió de lienzo.

El diseño es un retrato hiperrealista, lo que supuso un enorme desafío al tratarse de uno de los rostros más conocidos del planeta. La imagen se inspira en un gesto de Messi durante un amistoso posterior a la coronación en Qatar, donde se lo veía distendido y disfrutando del juego.

Hector Sarmiento, de 52 años, se acercó días atrás a ver la obra. "Me gusta el estilo con tanto detalle", señaló a AP. Yo soy de la generación de (Diego) Maradona pero Messi tambien es un referente del futbol indiscutible y para los argentinos es todo".

García indicó que "para llegar a Messi, que siempre fue el objetivo de esto, no bastaba solo con un buen trabajo".

Por eso decidió sumar la participación del público. A fines de mayo muchos admiradores del "crack" se congregaron alrededor de la obra para inscribir sus nombres.

"Messi al país le transmite alegría; los tiempos que corren en Argentina quizá para algunos y otros nos son tan buenos, pero Messi los une a todos...y eso también genera el mural, porque aquí se junta gente de todos lados", apuntó García.

El mural fue sumando "likes" en Instagram de allegados al astro. Primero fue el exarquero Sergio "Chiquito" Romero, luego el exjugador Sergio "Kun" Agüero. Se sumó un actor muy allegado al capitán de la selección.

Finalmente el tributo llegó a Messi en la recta final para el Mundial, donde Argentina aspira a revalidar su título.