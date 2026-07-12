Hasta 19 mil pesos costará ver a Elton John en el Estadio Banorte
Preventa de boletos para concierto de Elton John será exclusiva para clientes Banorte.
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Domingo, 12 de julio de 2026 18:37 | Espectáculos, Cultura y Estilos | ELTON JOHN-CONCIERTO
CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Los fans mexicanos que quieran despedirse del cantante Elton John deberán preparar sus carteras; y es que, a unas horas de que arranque la preventa para los conciertos que ofrecerá en el Estadio Banorte, ya se dio a conocer la lista de precios y algunos no son nada accesibles.
El intérprete de "Rocket man" se presentará en la capital mexicana los próximo 2 y 3 de octubre, luego de 14 años de ausencia y una gira cancelada por la pandemia de Covid que azotó al mundo.
A través de sus redes sociales, Superboletos, boletera que estará a cargo del evento, publicó un listado con más de 30 tipos de localidades distribuidas en el inmueble y van desde los mil 207 pesos y hasta los 19 mil 520.
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Precios y localidades para concierto de Elton John
Estos son los precios que se han difundido:
Diamante: $19,520
Platino: $17,690
Gold: $17,080
Platino Lateral: $15,250
Gold Lateral: $14,640
Silver: $12,200
Silver Lateral: $11,590
Preferente: $10,980
Preferente Lateral: $10,370
Tunnel Club: $8,540
Corner Club: $8,357
Chairman's Club: $7,930
Super Seats: $7,747
Locker Club: $7,747
100 Lateral: $7,320
100 Plus: $6,893
Palco Club: $6,710
100 Norte: $5,612
Terraza Inter MX Suite: $5,612
P Cap Diferentes: $5,490
Terraza Inter MX: $5,185
200 Platea: $4,636
300 Lateral: $4,148
300 Cabecera Norte: $3,965
300 Preferente: $3,538
400 Lateral: $3,477
Cancha General: $3,233
400 Norte: $2,745
500 Lateral: $2,379
500 Norte: $2,013
600 Lateral: $1,525
600 Norte: $1,207
Venta de boletos y reacciones del público
También se reveló que la venta de boletos se realizará en diferentes etapas. La primera ocurrirá este 13 y 14 de julio, pero será únicamente para clientes Banorte. La segunda parte, que será para fans registrados, arrancará el 15 de julio; mientras que la venta general se llevará a cabo un día después.
Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar, y aunque algunos aseguraron que pagarían cualquier precio por ver al británico en vivo, otros consideraron excesivos los costos:
"¿Y si nos reunimos para escucharlo desde la avenida?", "Gracias por venir Elton, te vamos a extrañar", "¿Desde cuándo un concierto cuesta 20 mil pesos?", "Mejor me voy de vacaciones a la playa", "Ni Paul McCartney se atrevió a tanto", "Lo que cueste, ahí estaremos", "Es una leyenda", "Ni que fuera el mundial", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.
Con esta gira, John pone fin a una carrera de más de cinco décadas sobre el escenario y se espera que cante algunos temas que hicieron historia en la música como "Your Song", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road".
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