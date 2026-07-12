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Hasta 19 mil pesos costará ver a Elton John en el Estadio Banorte

Preventa de boletos para concierto de Elton John será exclusiva para clientes Banorte.

Por El Universal

Julio 12, 2026 07:54 p.m.
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Hasta 19 mil pesos costará ver a Elton John en el Estadio Banorte
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      Domingo, 12 de julio de 2026 18:37 | Espectáculos, Cultura y Estilos | ELTON JOHN-CONCIERTO

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Los fans mexicanos que quieran despedirse del cantante Elton John deberán preparar sus carteras; y es que, a unas horas de que arranque la preventa para los conciertos que ofrecerá en el Estadio Banorte, ya se dio a conocer la lista de precios y algunos no son nada accesibles.

      El intérprete de "Rocket man" se presentará en la capital mexicana los próximo 2 y 3 de octubre, luego de 14 años de ausencia y una gira cancelada por la pandemia de Covid que azotó al mundo.

      A través de sus redes sociales, Superboletos, boletera que estará a cargo del evento, publicó un listado con más de 30 tipos de localidades distribuidas en el inmueble y van desde los mil 207 pesos y hasta los 19 mil 520.

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      Precios y localidades para concierto de Elton John

      Estos son los precios que se han difundido:

      Diamante: $19,520

      Platino: $17,690

      Gold: $17,080

      Platino Lateral: $15,250

      Gold Lateral: $14,640

      Silver: $12,200

      Silver Lateral: $11,590

      Preferente: $10,980

      Preferente Lateral: $10,370

      Tunnel Club: $8,540

      Corner Club: $8,357

      Chairman's Club: $7,930

      Super Seats: $7,747

      Locker Club: $7,747

      100 Lateral: $7,320

      100 Plus: $6,893

      Palco Club: $6,710

      100 Norte: $5,612

      Terraza Inter MX Suite: $5,612

      P Cap Diferentes: $5,490

      Terraza Inter MX: $5,185

      200 Platea: $4,636

      300 Lateral: $4,148

      300 Cabecera Norte: $3,965

      300 Preferente: $3,538

      400 Lateral: $3,477

      Cancha General: $3,233

      400 Norte: $2,745

      500 Lateral: $2,379

      500 Norte: $2,013

      600 Lateral: $1,525

      600 Norte: $1,207

      Venta de boletos y reacciones del público

      También se reveló que la venta de boletos se realizará en diferentes etapas. La primera ocurrirá este 13 y 14 de julio, pero será únicamente para clientes Banorte. La segunda parte, que será para fans registrados, arrancará el 15 de julio; mientras que la venta general se llevará a cabo un día después.

      Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar, y aunque algunos aseguraron que pagarían cualquier precio por ver al británico en vivo, otros consideraron excesivos los costos:

      "¿Y si nos reunimos para escucharlo desde la avenida?", "Gracias por venir Elton, te vamos a extrañar", "¿Desde cuándo un concierto cuesta 20 mil pesos?", "Mejor me voy de vacaciones a la playa", "Ni Paul McCartney se atrevió a tanto", "Lo que cueste, ahí estaremos", "Es una leyenda", "Ni que fuera el mundial", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

      Con esta gira, John pone fin a una carrera de más de cinco décadas sobre el escenario y se espera que cante algunos temas que hicieron historia en la música como "Your Song", "Tiny Dancer", "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road".

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