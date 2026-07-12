Par de heridos graves, saldo de siniestro carretero

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Una colisión entre dos vehículos ocurrida en la Súpercarretera Rioverde dejó dos lesionados de gravedad, quienes tuvieron que se trasladados a un hospital.

Durante el mediodía de este sábado, por medio de redes sociales se dio a conocer un siniestro vial en donde se vieron involucradas nueve personas que iban a bordo de los vehículos. Tras el percance, elementos de Protección Civil de Ciudad Fernández y de la Cruz Roja acudieron al kilómetro 3 de la vía para atender a los involucrados.

En el choque participaron un vehículo tipo sedán, en donde viajaban dos personas adultas y dos menores de edad; y una camioneta tipo pick-up, en donde se trasladaban las otras cinco personas.

Los hechos sucedieron cuando el auto viajaba por la súpercarretera y al llegar al kilómetro mencionado, una camioneta salió de un camino que cruza por la vía. Al percatarse de este último vehículo, el conductor del sedán intentó frenar, pero terminó embistiéndolo de frente en la parte de la caja, terminando con la sección delantera destrozada.

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Tras el impacto, una mujer mayor, de 70 años, se lesionó la columna, al igual que un hombre de 47 años, quien también sufrió una fractura de fémur. Las dos personas heridas fueron trasladadas de emergencia por elementos socorristas al Hospital General de Rioverde para su atención médica.

Momentos después del suceso, al lugar llegaron las autoridades estatales para asegurar la escena y realizar las investigaciones correspondientes, con el din de deslindar responsabilidades en el hecho.