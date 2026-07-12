FGR asegura dos tigres blancos en Durango tras denuncia ciudadana

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que derivado de una denuncia a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) en Durango, se logró la aseguración de dos tigres blancos.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía Federal adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) inició las investigaciones correspondientes y obtuvo de un juez la orden de cateo por un posible delito contra la biodiversidad, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Sedena, Guardia Nacional (GN) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Detalles confirmados

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El aseguramiento fue en un domicilio de la colonia La Huerta en la ciudad de Durango, el cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones pertinentes.

Hasta la tarde de este domingo, las autoridades no han reportado personas detenidas.

El hecho ocurre a 10 días de la captura del tigre de bengala "Kenzo", quien escapó de un centro que maneja vida silvestre.