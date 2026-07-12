Somos MX se estrena con amago al PVEM

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Xavier Nava Palacios, presidente estatal de Somos MX, advirtió que el nuevo partido recurrirá a instancias electorales federales si los órganos locales no actúan ante los señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña y posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, al acusar que hasta ahora la respuesta de las autoridades ha sido "tibia".

Xavier Nava Palacios denuncia actos anticipados de campaña

Durante la instalación estatal de la organización política, el exalcalde de San Luis Potosí aseguró que Somos MX asumirá una postura de oposición y dará seguimiento a las acciones del gobierno estatal y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Señaló que presentarán denuncias cuando consideren que existen violaciones a la legislación electoral o un manejo indebido de recursos públicos.

"Yo creo que actúan de manera tibia, pero lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a estar denunciando constantemente. Y si no actúan ellos, vamos a llevar a cabo todas las acciones legales que se tengan que llevar. Si nos tenemos que ir a la sala regional en Monterrey (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), si tenemos que llegar a otras instancias en los órganos electorales federales, así lo vamos a hacer", afirmó.

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Postura y acciones de Somos MX en San Luis Potosí

El dirigente estatal de Somos consideró que existe un vacío que otros partidos de oposición no han ocupado. "Hoy vamos a tener una nueva fuerza que le va a hacer frente a lo que no debe de estar sucediendo en la poli´tica. Ya los conocemos, sabemos lo que van a hacer. La gandalla ahi´ esta´. La bronca es que los del otro lado no esta´n haciendo absolutamente nada. Esta´n callados, esta´n pasmados, quiza´ con muchos intereses encontrados", dijo.

Aunque no descartó participar como candidato en las elecciones de 2027, Nava Palacios señaló que esa determinación dependerá de los órganos internos de Somos MX.