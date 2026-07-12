logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Somos MX se estrena con amago al PVEM

Ve X. Nava autoridades locales tibias ante campaña adelantada; nuevo partido iría a entes federales

Por Ana Paula Vázquez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Somos MX se estrena con amago al PVEM
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Xavier Nava Palacios, presidente estatal de Somos MX, advirtió que el nuevo partido recurrirá a instancias electorales federales si los órganos locales no actúan ante los señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña y posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, al acusar que hasta ahora la respuesta de las autoridades ha sido "tibia".

      Xavier Nava Palacios denuncia actos anticipados de campaña

      Durante la instalación estatal de la organización política, el exalcalde de San Luis Potosí aseguró que Somos MX asumirá una postura de oposición y dará seguimiento a las acciones del gobierno estatal y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Señaló que presentarán denuncias cuando consideren que existen violaciones a la legislación electoral o un manejo indebido de recursos públicos.

      "Yo creo que actúan de manera tibia, pero lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a estar denunciando constantemente. Y si no actúan ellos, vamos a llevar a cabo todas las acciones legales que se tengan que llevar. Si nos tenemos que ir a la sala regional en Monterrey (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), si tenemos que llegar a otras instancias en los órganos electorales federales, así lo vamos a hacer", afirmó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Postura y acciones de Somos MX en San Luis Potosí

      El dirigente estatal de Somos consideró que existe un vacío que otros partidos de oposición no han ocupado. "Hoy vamos a tener una nueva fuerza que le va a hacer frente a lo que no debe de estar sucediendo en la poli´tica. Ya los conocemos, sabemos lo que van a hacer. La gandalla ahi´ esta´. La bronca es que los del otro lado no esta´n haciendo absolutamente nada. Esta´n callados, esta´n pasmados, quiza´ con muchos intereses encontrados", dijo.

      Aunque no descartó participar como candidato en las elecciones de 2027, Nava Palacios señaló que esa determinación dependerá de los órganos internos de Somos MX.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP
        Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP

        Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        En su intervención también señaló que algunos integrantes del movimiento intentaron persuadirlo para que desistiera

        Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas
        Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas

        Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas

        SLP

        Pulso Online

        Una iniciativa plantea rutas autorizadas, registro de prestadores y sanciones por daños ambientales

        Buscan ampliar certificación de policías municipales
        Buscan ampliar certificación de policías municipales

        Buscan ampliar certificación de policías municipales

        SLP

        Pulso Online

        El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes

        Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por bullying
        Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por bullying

        Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por "bullying"

        SLP

        Rubén Pacheco

        Denuncia en Fiscalía y recomendación de CEDH motivan investigación y posibles sanciones