Fallece senador Lindsey Graham tras enfermedad breve

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON (AP) — El senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso y quien viajó por todo el mundo para abogar por una política exterior estadounidense más enérgica en el extranjero, murió tras una "enfermedad breve y repentina", informó su oficina. Tenía 71 años.

El comunicado publicado en redes sociales temprano el domingo indicó que su familia "agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil". No proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la muerte del sábado por la noche del prominente republicano de Carolina del Sur, un exabogado de la Fuerza Aérea que sirvió en el Congreso durante tres décadas.

Horas después, otro comunicado de la oficina de Graham detalló que los hallazgos preliminares del Médico Forense del Distrito de Columbia indican que el senador murió de una disección aórtica debido a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Se trata de una ruptura de la aorta derivada del endurecimiento de sus arterias.

Reacción de Donald Trump y homenaje nacional

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump, que hablaba con Graham con frecuencia, declaró que era "como un miembro de la familia. Es muy duro". Dijo en "Meet the Press" de la cadena NBC que Graham lo llamó el sábado por la noche tras regresar de un viaje a Ucrania y que "sonaba un poco cansado, pero perfecto". El presidente ordenó que las banderas en todo el país ondearan a media asta hasta el sábado por la noche.

Un conocido halcón, Graham era una de las figuras más influyentes en Washington en política exterior, y asesoró a Trump en asuntos como la guerra con Irán y Rusia. El viernes, Graham había anunciado un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia.

Como presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Graham también tuvo un papel central durante el segundo mandato de Trump, en el que los republicanos impulsaron leyes importantes con votaciones partidistas al tiempo que mantenían una ajustada mayoría de 53-47 en la Cámara de Representantes.

Elección especial y legado político

Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster, republicano, nombrará un reemplazo temporal para Graham, que buscaba un quinto mandato en noviembre. Un nuevo nominado será seleccionado en una votación partidista especial, que debe celebrarse en cuestión de semanas tras una vacante. El ganador de las elecciones generales de noviembre iniciará un mandato completo de seis años en enero.

Graham tuvo una relación cercana y complicada con Trump. Elegido por primera vez para el Senado en 2002 luego de servir en la Cámara de Representantes, promovió durante mucho tiempo una política de robusto intervencionismo militar estadounidense y una fuerte defensa nacional que, en años posteriores, lo pondría en desacuerdo con el creciente ala aislacionista del Partido Republicano.

Con el tiempo Graham también ganó relevancia por sus estrechos vínculos con Trump, contra quien se postuló brevemente para la nominación presidencial del partido en 2016.

La relación de Graham y Trump comenzó de manera áspera, en que el senador calificó al entonces empresario neoyorquino como "no apto para el cargo". Graham también empleó una grosería para describir a Trump después que el magnate hiciera comentarios despectivos sobre el republicano de Arizona John McCain, el mejor amigo de Graham en el Senado y veterano de la guerra de Vietnam. McCain y Graham, junto con el senador Joe Lieberman, independiente de Connecticut, eran conocidos como los "Tres Amigos" y viajaban con frecuencia para impulsar sus posturas de política exterior de línea dura por todo el mundo.

Durante un mitin de campaña en Carolina del Sur, Trump leyó en voz alta el número de teléfono celular personal de Graham y continuó menospreciándolo durante toda la campaña de 2016 cuando Graham dejaba claro que no apoyaría a Trump.

Pero Graham cambió significativamente de parecer una vez que Trump ganó la Casa Blanca, emergiendo como uno de los principales aliados de Trump —hablando con él con frecuencia y convirtiéndose en una presencia habitual en el campo de golf junto al presidente— incluso cuando McCain seguía siendo un crítico del mandatario.

En una entrevista de 2018 con The Associated Press, Graham explicó su giro diciendo que McCain le enseñó que el país debe seguir adelante tras las elecciones y que eso significaba que "tienes una obligación" de ayudar al presidente. McCain se postuló dos veces para la Casa Blanca.

"Y he tratado de ser útil donde he podido, porque creo que necesita toda la ayuda que pueda conseguir", indicó Graham sobre Trump. "Puedes ser un mejor crítico cuando la gente entiende que estás tratando de ayudarles a tener éxito".

Graham fue un destacado defensor de Trump durante los dos juicios políticos del presidente en su primer mandato —una reversión respecto al papel de Graham como fiscal de la Cámara de Representantes durante el juicio político del presidente demócrata Bill Clinton en 1998, cuando instó a los senadores a no tomar una decisión antes de escuchar todos los argumentos. Tanto Trump como Clinton finalmente fueron absueltos.

Graham pareció romper con Trump luego del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, cuando proclamó en un dramático discurso en el pleno del Senado esa noche: "No cuenten conmigo. Ya basta". Pero el senador pronto volvió al redil y los dos se mantuvieron cercanos durante el segundo mandato de Trump.

Influencia en política exterior y legado bipartidista

La política exterior fue un foco para Graham. Había estado en Ucrania para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien dijo que el senador visitó su país 10 veces durante los años desde que Rusia invadió en febrero de 2022.

"Lindsey fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen que nuestro mundo sea más seguro", señaló Zelenskyy.

También fue uno de los principales respaldos de la guerra de Trump con Irán, tras haber abogado durante años por una confrontación directa entre Washington y Teherán. Graham continuó defendiendo a Trump este verano incluso cuando muchos de sus compañeros republicanos cuestionaban un tentativo acuerdo de alto el fuego de junio que temían podría enviar miles de millones de dólares a Irán.

"Preferiría intentar la diplomacia que sacarla de la mesa", subrayó Graham sobre el memorando de entendimiento de Trump con Teherán.

Los viajes de Graham lo convirtieron en una cara familiar para decenas de mandatarios en todo el mundo.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló que Graham entendía que la seguridad de Israel y Estados Unidos es inseparable.

"Israel ha perdido a uno de sus mejores amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un amigo querido", sostuvo Netanyahu.

Graham dirigió tanto la Comisión de Presupuesto como la Judicial del Senado. Como presidente del panel de Presupuesto, Graham ayudó a supervisar un procedimiento del Senado que permitió a los republicanos aprobar políticas significativas como la ley tributaria del año pasado sin la amenaza de un filibusterismo demócrata.

Anteriormente había encabezado la Comisión Judicial del Senado cuando los republicanos confirmaron a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema en 2020. El senador estaba en línea para recuperar ese puesto si el partido mantenía su mayoría después de las elecciones de medio término y se comprometió a confirmar "a tantos jueces conservadores como sea posible".

Graham también desempeñó un papel central en los esfuerzos del Senado para elaborar una enorme reforma migratoria en 2013 como miembro de un grupo bipartidista. La legislación fue aprobada en el Senado con 68 votos, pero nunca fue considerada por la Cámara de Representantes, por lo que no se convirtió en ley.

Pero las opiniones de Graham sobre inmigración, en particular su respaldo a una vía hacia la ciudadanía estadounidense para quienes radican en Estados Unidos sin autorización legal, le enfrentaron con algunas facciones republicanas.

El senador de Illinois Dick Durbin, un demócrata que fue su aliado en ese tema, declaró que Graham fue "parte de cada tema importante de política y un actor indispensable" en las negociaciones bipartidistas.

Una fuerza "irremplazable" en el Senado. Graham a menudo trabajó con el otro partido, incluso al tiempo que se mantuvo ferozmente leal a Trump. El senador de Virginia Mark Warner, un demócrata, aseguró en un comunicado que "las relaciones personales a menudo le importaban más que los desacuerdos políticos del día".

El senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal declaró que Graham estaba "eufórico" con el acuerdo sobre sanciones contra Rusia anunciado el viernes.

"Jamás me hubiera imaginado que estaba enfermo o que era vulnerable de manera alguna", expresó.

Para el demócrata Jaime Harrison, un ex presidente nacional y estatal del partido que desafió a Graham en 2020, incluso en sus "batallas políticas más feroces " los dos hombres "aún podían compartir una conversación, una risa y un respeto mutuo por Carolina del Sur".

Graham era único en el Senado por su influencia no sólo sobre Trump, sino también entre sus compañeros republicanos, que estaban al tanto de su capacidad para a veces mover el pensamiento del mandatario. También era conocido por su sentido del humor, a menudo utilizado para disipar tensiones.

El senador de Wyoming John Barrasso, el segundo republicano de mayor rango, manifestó que Graham será extrañado por su "ingenio rápido y risa contagiosa".

McMaster aseguró en un comunicado que Graham era "irremplazable". El expresidente republicano George W. Bush indicó que Graham "entendía cómo funciona el mundo" y "era un hombre amable y divertido que amaba a nuestro país y amaba servirlo".

Graham habló de sus orígenes humildes, creciendo en la parte trasera de un bar de Carolina del Sur y ayudando a criar a su hermana, Darline, después que sus padres murieron cuando era joven. Graham no estaba casado y no tenía hijos.

Elección especial para reemplazar a Graham podría darse en cuestión de semanas. Graham ganó el 57% del voto republicano en las primarias de Carolina del Sur en junio y se enfrentaba a la demócrata Annie Andrews, una pediatra, y a varios candidatos de partidos minoritarios e independientes en noviembre.

Su muerte probablemente provocará contienda para llenar inusual escaño abierto en el Senado.

Varios nombres republicanos comenzaron a circular como posibles reemplazos para completar el resto del mandato de Graham, incluidos las representantes Nancy Mace y Russell Fry.

El senador Mitch McConnell, de Kentucky, que fue el líder de los congresistas republicanos durante mucho tiempo, fue hospitalizado hace semanas por razones de salud no reveladas.