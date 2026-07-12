Recuperan la reliquia robada en El Saucito

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En un día, fue recuperada la reliquia de Santo Toribio, perteneciente al Templo de El Saucito. Luego de haber sido robada por un hombre, sorprendido por las cámaras de seguridad, la iglesia anunció la recuperación del elemento religioso, con la intervención de la Policía Ministerial.

El pasado viernes, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las indagatorias sobre del presunto robo, quienes se dieron a la tarea de revisar las cámaras de seguridad en busca de pistas sobre el responsable, así como también realizan las entrevistas inherentes con los encargados del recinto religioso.

El robo de la reliquia fue denunciado por el personal del mismo templo, que indicó que fue a las cuatro de la tarde del viernes cuando se consumó el ilícito y difundió imágenes de la cámara de seguridad donde aparece el sospechoso, un hombre de aspecto joven.

La reliquia de primer grado, consistente en un fragmento óseo de Santo Toribio Romo, se encontraba en un nicho en el ala derecha del templo, que cuenta con puerta hacia la avenida Fray Diego de la Magdalena.

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El nicho resguardaba la reliquia que, a su su vez, se encontraba dentro de una custodia; estaba cubierto por un cristal que fue desprendido por el ladrón a fin de consumar el robo.

Feligreses del templo entrevistados por este medio, manifestaron su enojo y tristeza por el robo, lo que consideran un sacrilegio ya que se trata de una reliquia invaluable para la Iglesia Católica al ser una parte física del santo mártir.

Este sábado por la tarde, agentes de la Policía de Investigación, tras acudir al Templo del Saucito para llevar a cabo las indagatorias, informaron la recuperación del sacro objeto. Además los ministeriales lograron establecer la identidad del probable responsable, por los investigadores continúan con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento total de los hechos.

La reliquia recuperada quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para los procedimientos legales conducentes y su posterior entrega a quien legalmente corresponda.