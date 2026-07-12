Jannik Sinner conquista Wimbledon 2024 tras superar a Zverev

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LONDRES (AP) — Hace un año, trataba de recuperarse después de desperdiciar tres puntos de partido en una devastadora derrota ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Francia y demostrar que aún podía ganar un Grand Slam después de una suspensión por dopaje de tres meses.

Este año se trataba de demostrar que todavía tiene la fortaleza física para ganar un major después de un debilitante desplome en la segunda ronda de Roland Garros en una ola de calor en París.

Cualquier cosa que le lancen a Jannik Sinner en la capital francesa —parece últimamente— solo lo hace más fuerte al otro lado del Canal en Londres.

Por segundo año consecutivo, Sinner respondió a la adversidad en París con un título de Wimbledon.

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El número uno del mundo venció el domingo por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 a Alexander Zverev para conquistar su segundo título consecutivo en el All England Club, después de que su rival alemán pareciera molesto por un problema en la rodilla tras resbalarse sobre el césped en un punto clave del tercer set.

Cuando Sinner conectó un ganador de derecha paralela en su primer punto de partido, el italiano se dejó caer sobre el césped boca arriba en una celebración inusualmente dramática para el normalmente discreto italiano.

"Este significa mucho porque fue uno duro después de París otra vez", dijo Sinner. "Estoy orgulloso de mí mismo y de mi equipo, que sigue empujándome en la dirección correcta".

En medio de un calor y una humedad sofocantes en París a finales de mayo, la racha de 30 victorias de Sinner llegó a su fin después de quedarse a un juego de un triunfo en sets corridos sobre Juan Manuel Cerúndolo, quien estaba clasificado en el puesto número 56.

Sinner se sometió a exámenes médicos en Milán después de la derrota en París y no volvió a disputar un partido oficial hasta que llegó a Wimbledon, donde dos veces tuvo que remontar tras perder un set en un maratón a cinco sets contra Miomir Kecmanovic en la primera ronda.

Luego Sinner no cedió un set el resto del camino hasta la final, tras haber dominado ante Novak Djokovic en las semifinales.

"Eso demuestra la madurez del jugador con el que estamos trabajando", dijo Darren Cahill, uno de los entrenadores de Sinner. "Que puede recibir un golpe en el estómago como ese.

"Lo que nos hace sentir más orgullosos de él y de trabajar con él es la manera en que vuelve de esas", añadió Cahill. "No lo derriba por demasiado tiempo".

Fue el quinto título de Grand Slam de Sinner.

"No creo que este haya sido más importante que cualquiera de los otros que ha jugado", dijo Cahill. "Pero se sintió condenadamente especial, eso seguro".

Fue la décima victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, quien venía de ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia.

La mejor actuación previa de Zverev en Wimbledon había sido alcanzar la cuarta ronda en tres ocasiones.

"Tengo 29 años y esta es la primera vez que realmente creo que puedo ganar este trofeo", dijo Zverev.

El príncipe William se unió a su esposa Kate y a dos de sus hijos para la final en un Palco Real repleto de estrellas que también incluyó a los actores Dustin Hoffman, Nicole Kidman y Ben Stiller.

"No hay mejor lugar para jugar al tenis", dijo Sinner durante la ceremonia de entrega del trofeo.

Linda Noskova venció a Karolina Muchova en una final femenina íntegramente checa el sábado para conseguir su primer título de Grand Slam.

Zverev resbala y sufre lesión en la final

Los dos primeros cabezas de serie parecían perfectamente igualados hasta que Zverev consiguió su único punto de quiebre del partido con 3-3 en el tercer set —a las 2 horas y 42 minutos de partido. Sinner ejecutó una dejada y Zverev resbaló y pareció hiperextender su rodilla derecha mientras intentaba cambiar de dirección detrás de la línea de fondo.

Zverev se agarró la rodilla con aparente molestia y Sinner rodeó la red y ayudó a su rival a levantarse del césped. Zverev reanudó rápidamente el juego, pero pareció ligeramente limitado y lanzó su raqueta a través de la línea de fondo con frustración cuando falló una derecha y le entregó a Sinner el primer quiebre del partido y una ventaja de 5-3 en el tercero. Sinner luego cerró el set con su servicio.

Zverev también había perdido 14 sets consecutivos ante Sinner y cuando se adjudicó el set inicial de la final con un ganador de derecha paralela para concluir un ajustado desempate, soltó un fuerte rugido hacia su palco mientras se inclinaba en celebración.

Zverev sacó continuamente a hasta 139 mph (224 kph), mientras Sinner produjo una serie de aces bien colocados a una velocidad ligeramente menor.

Pero Sinner empezó a leer mejor el saque de Zverev en el desempate del segundo set y Zverev comenzó a fallar derechas.

"Volvió a demostrar", dijo Zverev, " por qué es el mejor jugador del mundo".

Sinner produjo 58 golpes ganadores frente a los 49 de Zverev y tuvo solo 25 errores no forzados frente a los 45 de Zverev.

Zverev lideró 17-15 en aces.

Sinner logra récord en Wimbledon y supera a Zverev

Sinner se convirtió en el primer jugador en ganar el título individual masculino en Wimbledon sin ceder un juego de servicio ni en las semifinales (ante Novak Djokovic) ni en la final desde que Roger Federer lo hizo en 2003 contra Andy Roddick y Mark Philippoussis, respectivamente, camino al primero de sus récord ocho títulos.

Sinner concedió un punto de quiebre tanto en las semifinales como en la final y salvó ambos.

A pesar de la derrota en la final, Zverev superará a Alcaraz y se ubicará en el puesto número 2 del ranking el lunes.

Alcaraz se perdió tanto el Abierto de Francia como Wimbledon este año debido a una lesión en la muñeca derecha.